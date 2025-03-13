Банкиры посоветовали украинцам, куда прибыльно вложить сбережения — Finance.ua

Банкиры посоветовали украинцам, куда прибыльно вложить сбережения Сегодня 09:01 — Личные финансы

Банкиры посоветовали украинцам, куда прибыльно вложить сбережения

Несмотря на войну, банки продолжают развивать инвестиционные инструменты, адаптируясь к регуляторным ограничениям и потребностям клиентов.

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

Ощадбанк запустил инвестиционное консультирование, поскольку клиенты во время войны очень осторожно относятся к приобретению активов.

«Мы анализируем риск-профиль клиента, определяем, куда он хочет инвестировать средства и где они размещены. Есть клиенты, уже имеющие средства за рубежом на счете. И мы предлагаем инструменты инвестирования и конкретные портфели и в Украине, и за рубежом», — заверил начальник управления по работе с премиум-клиентами Ощадбанка Дмитрий Соловьев.

Кроме традиционных депозитов и ОВГЗ, он рекомендует фонды недвижимости, землю и корпоративные облигации.

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«Что касается иностранных инвестиций, то это международные брокеры, один из лидеров — Interactive Brokers. Мы помогаем открыть счета и показать, как купить те или иные активы», — отметил банкир. «Что касается альтернативных инструментов, то мы точно не консультируем относительно криптовалют», — подчеркнул Дмитрий Соловьев.

«Видим реальный рост за последний год покупки недвижимости. Инвестируют многие наши клиенты и в бизнес-недвижимость, и коммерческую недвижимость, и промышленную. Есть запрос и сопровождаем эти сделки. И традиционно золото снова стало интересным для наших клиентов в последние годы», — рассказала исполнительный директор направления управления сетью Кредобанка Оксана Стецькив.

Кредобанк работает над портретами рискованности клиентов.

«Пытаемся формулировать разные инвестиционные стратегии, определенные шаблоны инвестиционных стратегий для того или иного профиля клиента», — отметила Оксана Стецькив.

«Мы предлагаем корпоративные облигации группы ТАС, нашего владельца. И мы начали проект выпуска облигаций наших корпоративных клиентов: „КСГ Агро“ и группы компании Kormil. Наши клиенты покупают», — сообщил первый заместитель председателя правления Таскомбанка Олег Поляк.

Банк расширил портфель инвестиций в землю через Zeminvest.

«И у нас есть очень классные продукты по инвестированию в недвижимость. Есть аккредитованные партнеры, предлагающие нашим клиентам высокую доходность — до 10% в валюте. Уже около $5 млн проинвестировано нашими клиентами в недвижимость, — сказал Олег Поляк. — По корпоративным облигациям — доходность 6% в валюте, то есть она конкурентна с инвестициями в ОВГЗ, даже немного больше. В гривне — 18%».

Директор департамента частного банкинга Sense Club в Сенс Банке Елена Комарова рассказывает, что они сейчас работают с традиционными инструментами — депозитами и ОВГЗ.

«Сейчас клиенты страдают от ограничения SWIFT-переводов за границу. Нашим клиентам мало депозиты в банках размещать, они хотят большего», — сказала она. Поэтому украинцы присматриваются к облигациям «НоваПей», ОВГА и фондам недвижимости.

Премиальный банкинг Ощадбанка неразрывно связан с арт-направлением.

«Мы помогаем покупать произведения искусства украинских художников. Во-первых, на сегодняшний день они недооценены, и со временем их стоимость будет расти. Во-вторых, сейчас необходимо поддерживать украинское искусство. Мы проводим закрытые выставки, где клиенты могут встретиться с художниками, подискутировать, спросить о произведениях искусства и купить их», — отметил Дмитрий Соловьев.

Фінансовий клуб По материалам:

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