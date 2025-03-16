В Нацбанке рассказали, сколько небанковских финучреждений покинули рынок в феврале — Finance.ua

В Нацбанке рассказали, сколько небанковских финучреждений покинули рынок в феврале Сегодня 09:11 — Казна и Политика

В Нацбанке рассказали, сколько небанковских финучреждений покинули рынок в феврале

Количество участников небанковского финансового рынка в феврале уменьшилось с 872 (по состоянию на 1 февраля 2025 года) до 855 (по состоянию на 1 марта 2025 года). Количество банков уменьшилось до 61 (было 62).

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Кто покинул рынок

В частности, 4 февраля 2025 года по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц правления НБУ приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «Коммерческий инвестиционный банк» с 6 февраля 2025 года.

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Из реестров по инициативе заявителя исключен один рисковый страховщик и один кредитный союз.

Принудительно исключены 14 финансовых компаний и один ломбард.

Кроме того, в феврале аннулированы добровольно (на основании поданных заявлений) лицензии восьми финансовым компаниям, одной рисковой страховой компании, одному ломбарду и одному кредитному союзу.

В то же время принудительно аннулированы лицензии шести финансовым компаниям.

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Также Нацбанк согласовал сужение объема лицензий четырем финансовым компаниям и приостановил действие лицензии одной финансовой компании.

Кто работает на рынке

По состоянию на 1 марта 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

464 финансовые компании (было 478), 54 страховщика non-life (было 55);

10 life-страховщиков (количество не изменилось);

один страховщик со особым статусом;

108 ломбардов (было 109);

101 кредитный союз (было 102);

один лизингодатель (количество не изменилось);

43 страховых брокера (количество не изменилось);

73 коллекторские компании (количество не изменилось).

Количество банковских групп на рынке не изменилось (15), равно как и количество небанковских финансовых групп (40).

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На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 14 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

В то же время на рынке поставщиков финансовых платежных услуг работают:

18 платежных учреждений (количество не изменилось);

12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось);

один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось);

один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 49 коммерческих агентов (количество не изменилось) и 30 технологических операторов платежных услуг (количество не изменилось).

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