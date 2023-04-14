НБУ назвал условия для отмены ограничений на валютном рынке Украины — Finance.ua
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НБУ назвал условия для отмены ограничений на валютном рынке Украины

Валюта
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НБУ назвал условия для отмены ограничений на валютном рынке Украины
НБУ назвал условия для отмены ограничений на валютном рынке Украины
Национальный банк Украины понимает, какие проблемы для экономики создают ограничения на валютном рынке. В то же время их отмена будет постепенной, а сроки пока не определены.
Об этом говорилось на онлайн-встрече НБУ с руководителями украинских предприятий, участвующих в опросах по поводу их деловых ожиданий.
Как отметили на встрече представители регулятора, все введенные НБУ административные ограничения с начала действия военного положения являются временными.
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«НБУ осознает, что со временем баланс преимуществ и недостатков от применения жестких административных ограничений претерпевает изменения: сдерживающий потенциал снижается, в то же время рыночные искажения и недовольства участников рынка усиливаются. В связи с этим одним из приоритетов НБУ является формирование необходимых предпосылок, чтобы перейти к постепенному смягчению валютных ограничений, которое бы не сопровождалось шоками для валютного рынка и экономики», — отметили в пресс-службе НБУ.
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В НБУ напомнили, что в рамках новой программы расширенного финансирования с МВФ Украина обязалась после нормализации ситуации перейти к постепенному смягчению валютных ограничений.
НБУ работает над Дорожной картой постепенной отмены валютных ограничений. Соответствующий документ будет определять приоритетность смягчения ограничений, учитывая баланс преимуществ и недостатков их применения, подчеркнули в НБУ.
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«Смягчение временных валютных ограничений будет осуществляться по тем же принципам, которые доказали свою эффективность во время проведения валютной либерализации в мирное время. Этот процесс будет происходить постепенно и не будет привязываться к конкретным датам. При принятии соответствующих решений НБУ будет ориентироваться на наличие необходимых макроэкономических предпосылок и обстоятельный анализ влияния таких шагов на валютный рынок и экономику», — добавили в НБУ.
В пресс-службе также сообщили, что за время действия военного положения НБУ продал для балансировки спроса и предложения на валютном рынке более 30 млрд долларов, «в то же время интервенции НБУ были бы существенно больше при отсутствии мер по противодействию непродуктивному оттоку капитала».

Справка Finance.ua:

  • украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ обязались до конца июня 2023 года подготовить стратегию перехода к более гибкому обменному курсу.

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По материалам:
РБК-Україна
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