НБУ назвал условия для отмены ограничений на валютном рынке Украины — Finance.ua

НБУ назвал условия для отмены ограничений на валютном рынке Украины
Национальный банк Украины понимает, какие проблемы для экономики создают ограничения на валютном рынке. В то же время их отмена будет постепенной, а сроки пока не определены.
Об этом говорилось на онлайн-встрече НБУ с руководителями украинских предприятий, участвующих в опросах по поводу их деловых ожиданий.
Как отметили на встрече представители регулятора, все введенные НБУ административные ограничения с начала действия военного положения являются временными.
«НБУ осознает, что со временем баланс преимуществ и недостатков от применения жестких административных ограничений претерпевает изменения: сдерживающий потенциал снижается, в то же время рыночные искажения и недовольства участников рынка усиливаются. В связи с этим одним из приоритетов НБУ является формирование необходимых предпосылок, чтобы перейти к постепенному смягчению валютных ограничений, которое бы не сопровождалось шоками для валютного рынка и экономики», — отметили в пресс-службе НБУ.
В НБУ напомнили, что в рамках новой программы расширенного финансирования с МВФ Украина обязалась после нормализации ситуации перейти к постепенному смягчению валютных ограничений.
НБУ работает над Дорожной картой постепенной отмены валютных ограничений. Соответствующий документ будет определять приоритетность смягчения ограничений, учитывая баланс преимуществ и недостатков их применения, подчеркнули в НБУ.
«Смягчение временных валютных ограничений будет осуществляться по тем же принципам, которые доказали свою эффективность во время проведения валютной либерализации в мирное время. Этот процесс будет происходить постепенно и не будет привязываться к конкретным датам. При принятии соответствующих решений НБУ будет ориентироваться на наличие необходимых макроэкономических предпосылок и обстоятельный анализ влияния таких шагов на валютный рынок и экономику», — добавили в НБУ.
В пресс-службе также сообщили, что за время действия военного положения НБУ продал для балансировки спроса и предложения на валютном рынке более 30 млрд долларов, «в то же время интервенции НБУ были бы существенно больше при отсутствии мер по противодействию непродуктивному оттоку капитала».
Справка Finance.ua:
- украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ обязались до конца июня 2023 года подготовить стратегию перехода к более гибкому обменному курсу.
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