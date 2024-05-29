НБУ назвал три источника финансирования потребностей Украины во время войны — Finance.ua

НБУ назвал три источника финансирования потребностей Украины во время войны Сегодня 11:04 — Валюта

НБУ назвал три источника финансирования потребностей Украины во время войны

Украина сейчас максимально сосредоточена на том, чтобы активизировать все возможные источники для получения необходимого финансирования.

Об этом написал глава НБУ Андрей Пышный в Facebook.

По его словам, война генерирует чрезвычайные опасности.

«В частности, из-за масштабных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины лишь по состоянию на середину апреля потеряно более 40% генерирующих мощностей ГЭС и около 80% - ТЭС по сравнению с их уровнем до полномасштабного вторжения», — сообщил Пышный.

Откуда Украине брать деньги на свои потребности

Глава Нацбанка также назвал три источника финансирования потребностей Украины.

Первый аспект — это поддержка международных партнеров. По словам главы регулятора, поступления двух траншей от ЕС по программе Ukraine Facility общим объемом 6 млрд евро в марте-апреле стали значительным вкладом в сохранение макрофинансовой стабильности Украины.

Кроме того, команда НБУ сейчас в Варшаве работает с миссией МВФ по четвертому пересмотру программы расширенного финансирования, который может принести Украине очередной транш, сообщил глава НБУ.

Второй аспект — усиление внутренних способностей.

«Мы работаем над важными инициативами, которые обязательны, чтобы в Украину заходил частный капитал. Это, прежде всего, система страхования военных рисков», — отметил Пышный.

Он уточнил, что в настоящее время НБУ завершает Стратегию развития кредитования, которая позволит в полной мере использовать мощь банковской системы для поддержки экономики.

Также, по его словам, в мае НБУ ввел «самый масштабный пакет валютных смягчений с начала полномасштабной войны». В перспективе это должно способствовать притоку капитала, критически необходимого Украине.

Третий аспект — использование Украиной обездвиженных активов рф для восстановления и отстройки.

«Совет ЕС уже сделал важный шаг, приняв решение об использовании доходов от обездвиженных активов ЦБ россии для помощи Украине. Ожидаем дальнейшую динамику в этом вопросе, ведь наши партнеры разделяют мнение: россия должна заплатить за свои насильственные действия. Мы найдем как политический, так и юридический путь к этому», — написал глава Национального банка.

Справка Finance.ua:

ранее издание Forbes Ukraine со ссылкой на собеседников в правительстве и Верховной Раде сообщило, что из-за увеличения финансирования на военные нужды в правительстве обсуждают повышение ставок военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС);

военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5 до 5%. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФЛП. В то же время об уровне повышения НДС еще идут дискуссии. Вероятное повышение — на 2−3%;

в то же время глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Национальная стратегия доходов на первом этапе не предусматривала повышения налогов, но необходимость обеспечивать военных и связанное с этим давление на бюджет «должен иметь ответ»;

нардеп Ярослав Железняк говорит, что окончательные параметры повышения военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС) будут известны после июня, активная работа над повышением налогов может начаться в июле.

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