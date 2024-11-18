НБУ может перейти к дальнейшему ослаблению курса гривны — прогноз ICU — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ может перейти к дальнейшему ослаблению курса гривны — прогноз ICU

Валюта
100
НБУ может перейти к дальнейшему ослаблению курса гривны — прогноз ICU
НБУ может перейти к дальнейшему ослаблению курса гривны — прогноз ICU
Национальный банк на прошлой неделе воспользовался меньшими дисбалансами на валютном рынке и существенно снизил интервенции.
Об этом сообщают аналитики ICU.
«Общий дефицит валюты на рынке на прошлой неделе заметно уменьшился. Чистая покупка валюты за четыре дня недели уменьшилась до $310 млн, что на 34% меньше аналогичного периода предыдущей недели. Из этой суммы $61 млн — это дефицит на межбанковском рынке (втрое меньше) и $249 млн — в розничном сегменте (на 4% больше аналогичного периода предыдущей недели)», — говорится в сообщении.
Это позволило НБУ снизить интервенции на четверть, до $553 млн.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

«Официальный курс гривны продолжал колебаться в относительно узком диапазоне вблизи 41.3 грн/$ и по итогам недели практически не изменился и установлен на сегодня на уровне 41.28/$, что всего на две копейки ниже предыдущей пятницы. Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели также осталась неизменной — 41.1−41.6 грн/$», — сообщают аналитики.
График: ICU
График: ICU
На прошлой неделе НБУ воспользовался меньшим спросом на валюту на межбанковском валютном рынке при относительно стабильных объемах продаж валюты клиентами банков (юрлицами).
«Поэтому объемы интервенций уменьшились до минимума с конца августа и ниже средненедельного объема как в этом году, так и от перехода к управляемой гибкости обменного курса. По нашему мнению, НБУ может в скором времени перейти к дальнейшему ослаблению курса гривны по крайней мере 42 грн/$ до конца года», — прогнозируют в ICU.

Справка Finance.ua:

  • банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев. Банки ожидают курс через 12 месяцев на уровне 44,92 грн/доллар. Население прогнозирует курс на уровне 44,54 грн/доллар, а финансовые аналитики ожидают курс 44,08 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за сентябрь — 43,98 грн/доллар;
  • В прошлом месяце население Украины продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на сумму $1,611 млрд (в эквиваленте) и приобрело на $3,006 млрд. Чистая покупка валюты составила $1,394 млрд.
Деньги должны работать. Выбирайте и оформляйте депозит на выгодных условиях с помощью каталога Finance.ua:

Выберите самый выгодный депозит 💰

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.