НБУ может перейти к дальнейшему ослаблению курса гривны — прогноз ICU Сегодня 17:04 — Валюта

НБУ может перейти к дальнейшему ослаблению курса гривны — прогноз ICU

Национальный банк на прошлой неделе воспользовался меньшими дисбалансами на валютном рынке и существенно снизил интервенции.

Об этом сообщают аналитики ICU.

«Общий дефицит валюты на рынке на прошлой неделе заметно уменьшился. Чистая покупка валюты за четыре дня недели уменьшилась до $310 млн, что на 34% меньше аналогичного периода предыдущей недели. Из этой суммы $61 млн — это дефицит на межбанковском рынке (втрое меньше) и $249 млн — в розничном сегменте (на 4% больше аналогичного периода предыдущей недели)», — говорится в сообщении.

Это позволило НБУ снизить интервенции на четверть, до $553 млн.

«Официальный курс гривны продолжал колебаться в относительно узком диапазоне вблизи 41.3 грн/$ и по итогам недели практически не изменился и установлен на сегодня на уровне 41.28/$, что всего на две копейки ниже предыдущей пятницы. Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели также осталась неизменной — 41.1−41.6 грн/$», — сообщают аналитики.

График: ICU

На прошлой неделе НБУ воспользовался меньшим спросом на валюту на межбанковском валютном рынке при относительно стабильных объемах продаж валюты клиентами банков (юрлицами).

«Поэтому объемы интервенций уменьшились до минимума с конца августа и ниже средненедельного объема как в этом году, так и от перехода к управляемой гибкости обменного курса. По нашему мнению, НБУ может в скором времени перейти к дальнейшему ослаблению курса гривны по крайней мере 42 грн/$ до конца года», — прогнозируют в ICU.

Справка Finance.ua:

банкиры, домохозяйства и финансовые аналитики ожидают роста курса доллара к гривне в течение следующих 12 месяцев. Банки ожидают курс через 12 месяцев на уровне 44,92 грн/доллар. Население прогнозирует курс на уровне 44,54 грн/доллар, а финансовые аналитики ожидают курс 44,08 грн/доллар. Это выше предыдущего прогноза за сентябрь — 43,98 грн/доллар;

В прошлом месяце население Украины продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на сумму $1,611 млрд (в эквиваленте) и приобрело на $3,006 млрд. Чистая покупка валюты составила $1,394 млрд.



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