НБУ хочет усилить контроль за проблемными активами в банках — Finance.ua

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НБУ хочет усилить контроль за проблемными активами в банках

Фондовый рынок
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НБУ хочет усилить контроль за проблемными активами в банках
НБУ хочет усилить контроль за проблемными активами в банках
Национальный банк предлагает для общественного обсуждения изменения в Положение об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
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Отмечается, что проект направлен на:
  • повышение эффективности организации системы управления рисками в банках, основанной на распределении обязанностей между подразделениями банка с применением модели трех линий защиты с целью обеспечения эффективного процесса управления проблемными активами, в частности, в системно важных банках;
  • усиление контроля со стороны совета банка за своевременным выявлением, урегулированием и предотвращением конфликта интересов главного риск-менеджера при организации управления проблемными активами;
  • снижение функциональной нагрузки на главного риск-менеджера в системно важных банках Украины, учитывая масштаб деятельности, виды, сложность осуществляемых этими банками операций.
Постановлением, в частности, предлагается, чтобы совет банка принимал меры по предотвращению возникновения реального и потенциального конфликта интересов при организации процесса управления проблемными активами.
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Предполагается, что порядок предотвращения, информирования, управления реальным или потенциальным конфликтом интересов и принятия мер по его урегулированию работниками банка будут устанавливаться во внутрибанковских документах, утверждаемых советом банка.
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Такой порядок должен содержать четкие требования по предотвращению, информированию, управлению реальным или потенциальным конфликтом интересов и принятию мер по его урегулированию работниками банка при организации процесса управления проблемными активами.
«Замечания и предложения к проекту принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 29 августа 2024 включительно», — уточнили в НБУ.
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По материалам:
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