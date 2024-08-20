Лидеры банковского рынка в первой половине 2024 года — Finance.ua

Лидеры банковского рынка в первой половине 2024 года Сегодня 10:02 — Фондовый рынок

Лидеры банковского рынка в первой половине 2024 года

По состоянию на 1 июля 2024 года в Украине функционировало 62 банка. Большинство банков имеют рост по всем основным показателям деятельности, демонстрируя рост активов, приток вкладов, высокую прибыльность и должную капитализацию.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

«Лидеры рынка с начала года особо не изменились, однако некоторые изменения все же имели место», — отметил нардеп.

5 банков по размеру чистых активов:

ПриватБанк — 700,5 млрд грн;

Ощадбанк — 408,7 млрд грн;

Укрэксимбанк — 265,5 млрд грн;

Райффайзенбанк — 209,1 млрд грн;

Укргазбанк — 176,1 млрд грн.

За первую половину года пятерка лидеров не изменилась. Наибольший темп прироста чистых активов с начала года показал Ощадбанк (+18,2%), самый маленький Укргазбанк (+0,1%). Чистые активы по всем банкам за первое полугодие выросли на 6,1% (+180,8 млрд грн), прежде всего вследствие прироста кредитного портфеля и вложений в ОВГЗ.

5 банков по размеру депозитного портфеля населения

ПриватБанк — 418,6 млрд грн;

Ощадбанк — 197,3 млрд грн;

Универсал банк/monobank — 71,4 млрд грн;

Райффайзен — 64,1 млрд грн;

ПУМБ — 53,3 млрд грн.

Гетманцев отметил, что ПУМБ , показавший наибольший темп прироста депозитов населения с начала года (+12,1%), окончательно сдвинул с 5-го месяца Сенс банк. В целом, депозиты населения с начала года выросли на 5,9% (+63,5 млрд грн) во всех банках.

5 банков по размеру чистой прибыли

ПриватБанк — 30,7 млрд грн;

Ощадбанк — 8,8 млрд грн;

Укрэксимбанк — 4,4 млрд грн;

Райффайзен — 4,3 млрд грн;

ПУМБ — 3,8 млрд грн.

Из первой пятерки выбыл УкрСиббанк — его место занял Укрэксимбанк. В целом за первую половину 2024 года банки получили 79 млрд грн чистой прибыли, что на 17% (+12,4 млрд грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года. 39% общей чистой прибыли по банковской системе сформировал ПриватБанк

5 банков по собственному капиталу

ПриватБанк — 89,5 млрд грн;

Ощадбанк — 35,8 млрд грн;

Райффайзен — 26,4 млрд грн;

ПУМБ — 21,8 млрд грн;

Укрсиббанк — 20,8 млрд грн.

За первое полугодие пятерка лидеров по собственному капиталу не изменилась. Наибольшие темпы прироста собственного капитала показали ПУМБ и Ощадбанк, у которых этот показатель увеличился около четверти. В целом, за первую половину 2024 года собственный капитал всех банков вырос на 19,6% (+58,1 млрд грн).

Справка Finance.ua:

По данным НБУ, платежеспособные банки Украины за январь-июнь 2024 года получили 79,041 млрд. гривен прибыли после налогообложения, что на 18% больше, чем год назад. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 30,648 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк (8,813 млрд гривен), на третьем — государственный Укрэксимбанк — 4,358 млрд гривен.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.