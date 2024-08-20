Банки смогли гармонично перейти к новым европейским требованиям к капиталу — Finance.ua

Банки смогли гармонично перейти к новым европейским требованиям к капиталу Сегодня 10:17 — Фондовый рынок

Банки смогли гармонично перейти к новым европейским требованиям к капиталу

Благодаря высокой операционной эффективности и низким отчислениям в резервы сектор получил 39 млрд грн прибыли за ІІ квартал (79 млрд грн — за первое полугодие), передается в Обзоре банковского сектора НБУ.

Доходность активов сократилась с учетом снижения рыночных ставок (самое существенное — по депозитным сертификатам НБУ, доходы от которых в секторе сократились впервые с I квартала 2021 года). Однако наращивание объемов операций способствовало росту доходов банков и позволило удержать чистую процентную маржу. Она несколько сузилась, вернувшись к прошлогодним размерам — 7,5%, однако обеспечивает банкам комфортный запас прочности для дальнейшей работы.

Прибыль способствовала увеличению регулятивного капитала, который за квартал вырос на 10,6%. Скопившийся запас капитала, текущая доходность и переходные нормы обеспечили гармоничный переход банков к новой структуре капитала и повысили их способность наращивать кредитование.

Фокусы внимания Национального банка на ближайшую перспективу — поддержание устойчивости банковского сектора, в частности, восстановление регулярного стресс-тестирования по неблагоприятному сценарию с 2025 года, и дальнейшее внедрение Стратегии по развитию кредитования.

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