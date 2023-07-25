НБУ готовит план отмены пруденциальных послаблений — Finance.ua

НБУ готовит план отмены пруденциальных послаблений Сегодня 13:00 — Казна и Политика

НБУ готовит план отмены пруденциальных послаблений

Банковская система в Украине остается стабильной, в связи с чем в Национальном банке готовятся к отмене пруденциальных послаблений и дальнейшему внедрению регуляторных требований.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка по итогам заседания Совета по финансовой стабильности, который одобрил обновленную Стратегию развития финансового сектора Украины.

Читайте также НБУ может отказаться от фиксированного курса доллара еще до конца войны: от чего это зависит

«Банковская система сохраняет высокую ликвидность и прибыльность. По результатам оценки продолжающейся устойчивости будет разработан план отмены пруденциальных послаблений и дальнейшего внедрения регуляторных требований», — сообщают в НБУ.

Обнародование обновленной стратегии и ее публичная презентация состоятся в конце августа.

В то же время, уже сейчас в Нацбанке отмечают, что стратегическими целями определены: макроэкономическая стабильность, финансовая стабильность, ориентация финансовой системы на восстановление страны, современные финансовые услуги, институциональная способность регуляторов и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Читайте также В Нацбанке рассказали, будут ли пересматривать официальный курс доллара

Также на заседании члены РФС рассмотрели системные риски финансового сектора. По их мнению, в целом риски находятся на умеренном и контролируемом уровне, кроме геополитического.

«Война затягивается, в то же время помощь Украине становится более системной», — говорится в сообщении НБУ.

Кстати, вы интересуетесь финансовыми рынками, но не хотите самостоятельно торговать на бирже и рисковать? Мы расскажем вам, как создать свой безопасный бизнес и зарабатывать на интересе аудитории к финансам.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.