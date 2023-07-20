В Нацбанке рассказали, будут ли пересматривать официальный курс доллара — Finance.ua

В Нацбанке рассказали, будут ли пересматривать официальный курс доллара Сегодня 14:02 — Валюта

В Нацбанке рассказали, будут ли пересматривать официальный курс доллара

На данный момент у Национального банка Украины нет никаких оснований для пересмотра официального курса доллара в ту или иную сторону на фоне усиления гривны.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук в интервью «Укринформу».

«Я думаю, что сегодня у нас нет никаких оснований для перепривязки официального курса в ту или иную сторону. В то же время, когда мы говорим о возможном возвращении к принципам гибкого курсообразования, то понятно, что такой переход обусловит и определенную гибкость официального обменного курса», — сказал Николайчук.

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По его словам, курс будет определяться на рыночной основе по результатам операции на межбанковском рынке, а НБУ будет поддерживать рынок, существенно ограничивая колебания.

«При таком режиме курс сможет как ослабляться, так и укрепляться», — отметил замглавы Нацбанка.

Он добавил, что ключевой риск для курсовой устойчивости в Украине неизменен уже более 500 дней — это непредсказуемость последствий войны.

«Этот фактор генерирует риски ухудшения ожиданий, и поэтому мы вынуждены вести довольно жесткую монетарную политику, чтобы нейтрализовать его влияние. Однако, как я уже говорил, ситуация в последние месяцы была весьма благоприятной и нам удавалось минимизировать влияние этого фактора», — рассказал Николайчук.

Что сейчас с курсом? По состоянию на утро 19 июля средний курс доллара в банках в продаже второй день держится на отметке 37,33 гривны. Курс евро опустился на 1 копейку — до 41,86 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,84 гривен, евро — по 41,08 гривен. Доллар продают по 37,22 гривен, евро — по 41,73 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован и составляет 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 19 июля составляет 41,1506 гривен (+0,0694 гривен).

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