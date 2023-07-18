Повлияет ли зерновая сделка на курс доллара: прогноз до конца июля — Finance.ua

Повлияет ли зерновая сделка на курс доллара: прогноз до конца июля Сегодня 14:01 — Валюта

Повлияет ли зерновая сделка на курс доллара: прогноз до конца июля

Эксперты уверяют, что никаких колебаний доллара на валютном рынке Украины в ближайшее время не предвидится. Скорее всего, даже прекращение действия зерновой сделки из-за решения властей россии не повлияет на дальнейшие колебания валюты.

Как сообщает экспредседатель совета Независимой ассоциации банков Украины и эксперт в сфере финансов Елена Коробкова, прекращение договоренностей может стать следствием риска для украинской экономики, но никак не для валюты.

«Дефицит внешней торговли за последние 12 месяцев составил 22 млрд долларов, то есть более 13% ВВП. А примерно две трети экспорта сейчас — это именно продукция агропромышленного комплекса, экспорт которой напрямую зависит от работы „зернового коридора“», — объясняет Коробкова.

Следовательно, вынужденная потеря этого экспорта может угрожать торговому балансу, заработкам украинских аграриев, валовому внутреннему продукту (ВВП) и мировой продовольственной безопасности.

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В то же время специалист заверила, что в ближайшей перспективе стабильности курса гривны это не угрожает.

Елена Коробкова говорит, что во время военного положения НБУ придерживается политики фиксированного обменного курса, который финансово обеспечивается значительными поступлениями международной финансовой помощи.

В случае прекращения работы «зернового коридора» Нацбанку придется увеличить продажу иностранной валюты максимум на 1 млрд долларов в месяц.

«В условиях поступления иностранной финансовой помощи средним темпом 3,8 млрд долларов в месяц это вполне возможно обеспечить «, — добавляет эксперт.

Поэтому в июле, несмотря на прекращение действия зерновой сделки, изменения курса доллара ждать не стоит.

По данным « Минфина », во вторник, 18 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 36,77 грн (покупка) и 37,30 (продажа). Наличный курс — 37,08 (покупка) и 37,18 (продажа) грн. В то же время официальный курс Национального банка Украины — 36,56 грн.

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