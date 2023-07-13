Каким будет курс доллара на следующей неделе: эксперт сделал прогноз — Finance.ua

Каким будет курс доллара на следующей неделе: эксперт сделал прогноз Сегодня 14:08 — Валюта

Каким будет курс доллара на следующей неделе: эксперт сделал прогноз

На следующей неделе ситуация на наличном валютном рынке будет подобна прошлогодней: наличный курс будет находиться в новых условных пределах 36,7−37,7 грн/долл. и 40−41 грн/евро.

Как сообщил начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой, разница между курсом покупки и продажи сохранится в диапазоне 0,15−0,25 грн, а текущие (ежедневные) колебания будут в рамках 0,1−0,3 грн. Таким образом, разница между официальным и наличным курсами сохранится на «расстоянии касания» — от 0,5% до 1%.

«Лучшим свидетельством дальнейшей стабильности на валютном рынке являются планы НБУ по снижению учетной ставки с 25% до 24−23%, а также стратегия к постепенной либерализации валютного рынка (возвращение к инфляционному таргетированию, возвращение к плавающему курсу и т. п. ). На наш взгляд, в перспективе ближайших 1,5−2 месяцев следует ожидать дальнейших шагов на сближение наличного курса с официальным», — сказал Лесовой.

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По словам эксперта, к факторам, которые будут формировать курсы валют, как и в последнее время, относятся огромные объемы макрофинансовой помощи со стороны ЕС, США, ряда других стран, а также МВФ и развитие экономики Украины (в частности, развитие малого и среднего бизнеса благодаря льготному кредитованию. «5−7-9»).

Также среди этих факторов — поступление валюты за экспорт (несмотря на действия страны-агрессора, Украина все же прилагает большие усилия, чтобы экспорт не только не сокращался, но и увеличивался) и эффективные действия ВСУ по освобождению украинских территорий (этот фактор не является главным для валютного рынка, но он оказывает большое влияние на настроения граждан).

«Таким образом, на следующей неделе следует ожидать достаточно стабильную и прогнозируемую ситуацию: курсовые колебания будут проходить в рамках новых „коридоров“: 36,7−37,7 грн/долл. и 40−41 грн/евро», — резюмировал Лесовой.

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УНІАН По материалам:

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