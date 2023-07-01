Курс доллара в Украине до конца лета 2023-го — Finance.ua

Курс доллара в Украине до конца лета 2023-го Сегодня 20:00 — Валюта

Курс доллара в Украине до конца лета 2023 года будет стабильным и в тех пределах, которые есть сейчас, прогнозирует экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает 24 канал

«В любом случае нужно понимать, что Нацбанк достиг той цели, к которой стремился. Имею в виду, что есть официальный курс и наличный курс, который сейчас очень близок к 36,6 гривны. Я думаю, что мы с вами будем видеть в дальнейшем поддержку этого курса. Особенно если учесть, что НБУ смог нарастить валютные резервы», — отметил он.

Эксперт уверен, что Украина в дальнейшем будет получать средства от партнеров. Он напомнил, что это обнародовано на конференции по восстановлению страны в Лондоне 21 июня.

«Мы будем продолжать получать помощь от партнеров, несмотря на любые проблемы. Поэтому я думаю, что неожиданного курса у нас не будет», — добавил он.

НБУ уточнил порядок работы с банками, уполномоченными на хранение запасов наличных регулятора. Это обусловлено необходимостью учесть практические аспекты применения требований к организации наличного обращения и ведению эмиссионно-кассовых операций в банковской системе в особый период.

НБУ одобрил Концепцию реформирования регулирования факторинга в Украине

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УНІАН По материалам:

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