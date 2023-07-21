НБУ может отказаться от фиксированного курса доллара еще до конца войны: от чего это зависит — Finance.ua

НБУ может отказаться от фиксированного курса доллара еще до конца войны: от чего это зависит
Украина может отказаться от фиксированного курса гривны к доллару еще до окончания войны, которую развязала россия.
Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук в интервью «Укринформу».
Он отметил, что на прошлой неделе была обнародована версия стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к гибкому обменному курсу и возвращения к инфляционному таргетированию. Там указаны предпосылки, на которые НБУ обращает внимание, когда оценивает возможность возвращения к гибкому курсообразованию.
Таких предпосылок существует несколько:
- управляемая ситуация на валютном рынке,
- достаточный объем международных резервов,
- смягчение ряда ограничений, позволяющих минимизировать разницу между курсами на разных сегментах валютного рынка,
- стойкое снижение инфляции,
- действенность монетарных инструментов для обеспечения привлекательности гривневых активов.
Николайчук отметил, что в последние месяцы наблюдается существенный прогресс по всем этим направлениям.
Он добавил, что ситуация выравнивается, и есть надежда, что от фиксированного курса можно будет отказаться еще до окончания войны.
«Возможно, условия для перехода к гибкому курсообразованию возникнут и раньше. Но пока ничего конкретно не обещаем», — сказал он.
В любом случае, он отметил, что смена режима не будет означать, что НБУ перестанет контролировать ситуацию на рынке. Повышение гибкости будет происходить очень постепенно, а НБУ и в дальнейшем будет присутствовать на рынке с интервенциями.
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Входите, чтобы всегда быть в курсе!
Узнать курс валют
Поделиться новостью