НБУ может отказаться от фиксированного курса доллара еще до конца войны: от чего это зависит — Finance.ua

НБУ может отказаться от фиксированного курса доллара еще до конца войны: от чего это зависит Сегодня 08:02 — Валюта

НБУ может отказаться от фиксированного курса доллара еще до конца войны: от чего это зависит

Украина может отказаться от фиксированного курса гривны к доллару еще до окончания войны, которую развязала россия.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук в интервью «Укринформу».

Он отметил, что на прошлой неделе была обнародована версия стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к гибкому обменному курсу и возвращения к инфляционному таргетированию. Там указаны предпосылки, на которые НБУ обращает внимание, когда оценивает возможность возвращения к гибкому курсообразованию.

Таких предпосылок существует несколько:

управляемая ситуация на валютном рынке,

достаточный объем международных резервов,

смягчение ряда ограничений, позволяющих минимизировать разницу между курсами на разных сегментах валютного рынка,

стойкое снижение инфляции,

действенность монетарных инструментов для обеспечения привлекательности гривневых активов.

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Николайчук отметил, что в последние месяцы наблюдается существенный прогресс по всем этим направлениям.

Он добавил, что ситуация выравнивается, и есть надежда, что от фиксированного курса можно будет отказаться еще до окончания войны.

«Возможно, условия для перехода к гибкому курсообразованию возникнут и раньше. Но пока ничего конкретно не обещаем», — сказал он.

В любом случае, он отметил, что смена режима не будет означать, что НБУ перестанет контролировать ситуацию на рынке. Повышение гибкости будет происходить очень постепенно, а НБУ и в дальнейшем будет присутствовать на рынке с интервенциями.

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