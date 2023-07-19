Банкир спрогнозировала курс доллара: что будет с валютой в ближайшие дни — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банкир спрогнозировала курс доллара: что будет с валютой в ближайшие дни

Валюта
250
Банкир спрогнозировала курс доллара: что будет с валютой в ближайшие дни
Банкир спрогнозировала курс доллара: что будет с валютой в ближайшие дни
До конца текущей недели (до 23 июля) курс доллара в Украине при продаже будет колебаться в диапазоне 36,9−37,30 грн/долл, а при покупке — 36,1−37,1 грн/долл. Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько.
«Значительного потенциала для снижения курса сейчас немного — наличный курс очень близок к котировкам МВРУ, следовательно, банковские учреждения не имеют мотивации к дальнейшему снижению, чем сдерживают удешевление иностранной валюты и в небанковских обменниках. Но небольшая коррекция все же возможна», — отметила она.
Читайте также
По словам банкира, на прошлой неделе спрос на инвалюту со стороны населения заметно сократился.
«Уже традиционно разница между объемом проданной и купленной иностранной валюты была положительной благодаря безналичным операциям. Но при этом отрицательное сальдо операций в наличном сегменте ощутимо уменьшилось: если в июне в течение дня физлица покупали на 8−10 миллионов долларов больше, чем продавали, то на прошлой неделе показатель не превышал 5 миллионов долларов».
Напомним, эксперты уверяют, что никаких колебаний доллара на валютном рынке Украины в ближайшее время не предвидится. Скорее всего, даже прекращение действия зерновой сделки из-за решения властей россии не повлияет на дальнейшие колебания валюты.
Кстати, следить за актуальным курсом валют можно на Finance.ua. Заходите, чтобы всегда быть в курсе!

Узнать курс валют

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.