Банкир спрогнозировала курс доллара: что будет с валютой в ближайшие дни — Finance.ua

Банкир спрогнозировала курс доллара: что будет с валютой в ближайшие дни Сегодня 10:04 — Валюта

Банкир спрогнозировала курс доллара: что будет с валютой в ближайшие дни

До конца текущей недели (до 23 июля) курс доллара в Украине при продаже будет колебаться в диапазоне 36,9−37,30 грн/долл, а при покупке — 36,1−37,1 грн/долл. Такой прогноз сделала директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько.

«Значительного потенциала для снижения курса сейчас немного — наличный курс очень близок к котировкам МВРУ, следовательно, банковские учреждения не имеют мотивации к дальнейшему снижению, чем сдерживают удешевление иностранной валюты и в небанковских обменниках. Но небольшая коррекция все же возможна», — отметила она.

По словам банкира, на прошлой неделе спрос на инвалюту со стороны населения заметно сократился.

«Уже традиционно разница между объемом проданной и купленной иностранной валюты была положительной благодаря безналичным операциям. Но при этом отрицательное сальдо операций в наличном сегменте ощутимо уменьшилось: если в июне в течение дня физлица покупали на 8−10 миллионов долларов больше, чем продавали, то на прошлой неделе показатель не превышал 5 миллионов долларов».

даже прекращение действия зерновой сделки из-за решения властей россии не повлияет на дальнейшие колебания валюты. Напомним, эксперты уверяют , что никаких колебаний доллара на валютном рынке Украины в ближайшее время не предвидится. Скорее всего,из-за решения властей россии не повлияет на дальнейшие колебания валюты.

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УНІАН По материалам:

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