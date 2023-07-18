Цена на золото растет из-за «слабости» доллара — Trading Economics — Finance.ua
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Цена на золото растет из-за «слабости» доллара — Trading Economics

Банковские металлы
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Цена на золото растет из-за «слабости» доллара — Trading Economics
Цена на золото растет из-за «слабости» доллара — Trading Economics
Золото подорожало до $1960 за унцию, приблизившись к самому высокому уровню за месяц на фоне всеобщего ослабления доллара, поскольку замедление инфляции в США породило надежду на то, что Федеральная резервная система близка к завершению текущего цикла усиления монетарной политики.
Об этом сообщает Trading Economics.
«Центральный банк США, как ожидается, повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов в этом месяце, тогда как трейдеры снизили прогнозы на дальнейшее повышение ставок в этом году. Инвесторы ожидают новых данных из США и отчетов о корпоративных доходах крупнейших американских компаний на этой неделе, чтобы получить больше подсказок насчет экономики», — пишет издание.
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Согласно ожиданиям аналитиков, Европейский центральный банк и Банк Англии в скором времени продолжат усиливать монетарную политику, чтобы снизить инфляцию.
С другой стороны, данные показали, что экономика Китая выросла на 6,3% во II квартале, что ниже 7,3%, которые ожидали аналитики, что породило надежду на то, что власти высвободят больше стимулов для поддержания роста.
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По материалам:
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