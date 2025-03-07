НБУ доволен действиями Минфина на рынке ОВГЗ и ожидает дальнейшей поддержки монетарной трансмиссии — Finance.ua
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НБУ доволен действиями Минфина на рынке ОВГЗ и ожидает дальнейшей поддержки монетарной трансмиссии

Фондовый рынок
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НБУ доволен действиями Минфина на рынке ОВГЗ и ожидает дальнейшей поддержки монетарной трансмиссии
НБУ доволен действиями Минфина на рынке ОВГЗ и ожидает дальнейшей поддержки монетарной трансмиссии
Заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий во время брифинга сообщил, что регулятор удовлетворен действиями Министерства финансов на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и надеется на дальнейшую поддержку монетарной трансмиссии.
«По сравнению с прошлыми годами вы знаете, какие были объемы чистого финансирования. Роловер в 2023 году составил 150%, с результатами прошлого года — более 160%. По нашему мнению, достаточная ликвидность системы, нормальная коммуникация Министерства финансов, эффективность банков (…) будут способствовать привлечению роловера в случае необходимости привлечения чистого финансирования без дополнительных стимулов Национального банка», — отметил он.
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Гелетий добавил, что у НБУ с Минфином и правительством налажены эффективные партнерские отношения, и центробанк готов к активной дискуссии в случае необходимости.
По его словам, после внесения изменений в закон о госбюджете в 2024 году НБУ модифицировал подход, что позволило Минфину привлечь по каналу бенчмарков в 2024 году примерно 100 млрд грн, однако остался запас бенчмарков на текущий год в связи с дополнительной международной помощью в декабре.
«Министерство финансов сейчас его активно использует. С января-февраля по этому каналу привлечено 30 млрд грн. С учетом того, что показатель чистого финансирования в бюджете 2025 года пока небольшой, всего 17 млрд грн», — отметил Гелетий.
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Он добавил, что по результатам январского решения Минфин отреагировал достаточно эффективно, поскольку был зафиксирован рост доходности годовых и двухлетних ОВГЗ на 0,75 процентного пункта (п.п.). Вместе с тем по результатам двух последних аукционов на 1,7 п.п. возросла доходность бенчмарк-ОВГЗ, являющихся инструментом с высоким спросом со стороны банковского сообщества.
Поэтому НБУ ожидает продолжения активной трансмиссии и увеличения ставок.
Как добавил глава НБУ Андрей Пышный, регулятор взаимодействует с Минфином, работает подгруппа, созданная в 2023 году на базе Совета финансовой стабильности, целью которой было восстановление функциональности внутреннего долгового рынка. Он считает, что внутренний долговой рынок может быть эффективным каналом покрытия имеющейся потребности без применения «драматичных» стимулирующих мер.

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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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