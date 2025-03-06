Глава НБУ рассказал, хватит ли внешней помощи, чтобы поддерживать ситуацию на валютном рынке — Finance.ua

Глава НБУ рассказал, хватит ли внешней помощи, чтобы поддерживать ситуацию на валютном рынке Сегодня 15:01 — Валюта

Глава НБУ рассказал, хватит ли внешней помощи, чтобы поддерживать ситуацию на валютном рынке

Ожидаемых объемов внешней поддержки достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке.

Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный во время пресс-брифинга по решениям относительно монетарной политики.

«Международная поддержка Украины сохраняется. Страны G7 перечислили Украине первые транши помощи в рамках программы ERA Loans, кредита, обеспеченного доходами от обездвиженных российских активов», — заявил Пышный.

Он напомнил, что в конце февраля Украина также достигла соглашения на уровне персонала по седьмому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ.

«Риски для достаточности международного финансирования остаются сбалансированными. Подтвержденных на этот год объемов внешней поддержки должно хватить как для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета, так и для поддержания надлежащего уровня международных резервов», — добавил глава НБУ.

Пышный подчеркнул, что это позволит НБУ и дальше обеспечивать устойчивую ситуацию на валютном рынке и контролируемость инфляционных и курсовых ожиданий.

Напомним, по словам аналитиков ICU, падение курса доллара в последнее время было ситуативным. Национальному банку придется возобновить девальвацию гривны уже в ближайшее время. «Мы ожидаем, что в ближайшие недели НБУ может вернуться к постепенному ослаблению курса гривны до ориентировочно 46 грн/$ до конца текущего года, чтобы сохранять объем интервенций на уровне, близком к средненедельному», — прогнозируют в ICU.

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