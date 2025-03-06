Глава НБУ рассказал, хватит ли внешней помощи, чтобы поддерживать ситуацию на валютном рынке — Finance.ua
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Глава НБУ рассказал, хватит ли внешней помощи, чтобы поддерживать ситуацию на валютном рынке

Валюта
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Глава НБУ рассказал, хватит ли внешней помощи, чтобы поддерживать ситуацию на валютном рынке
Глава НБУ рассказал, хватит ли внешней помощи, чтобы поддерживать ситуацию на валютном рынке
Ожидаемых объемов внешней поддержки достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке.
Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный во время пресс-брифинга по решениям относительно монетарной политики.
«Международная поддержка Украины сохраняется. Страны G7 перечислили Украине первые транши помощи в рамках программы ERA Loans, кредита, обеспеченного доходами от обездвиженных российских активов», — заявил Пышный.
Он напомнил, что в конце февраля Украина также достигла соглашения на уровне персонала по седьмому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ.
«Риски для достаточности международного финансирования остаются сбалансированными. Подтвержденных на этот год объемов внешней поддержки должно хватить как для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета, так и для поддержания надлежащего уровня международных резервов», — добавил глава НБУ.

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Пышный подчеркнул, что это позволит НБУ и дальше обеспечивать устойчивую ситуацию на валютном рынке и контролируемость инфляционных и курсовых ожиданий.
Напомним, по словам аналитиков ICU, падение курса доллара в последнее время было ситуативным. Национальному банку придется возобновить девальвацию гривны уже в ближайшее время. «Мы ожидаем, что в ближайшие недели НБУ может вернуться к постепенному ослаблению курса гривны до ориентировочно 46 грн/$ до конца текущего года, чтобы сохранять объем интервенций на уровне, близком к средненедельному», — прогнозируют в ICU.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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