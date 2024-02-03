Названы страны Европы, которые охотнее всего выдают визы россиянам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы страны Европы, которые охотнее всего выдают визы россиянам

Мир
74
Названы страны Европы, которые охотнее всего выдают визы россиянам
Названы страны Европы, которые охотнее всего выдают визы россиянам
Греция, Венгрия и Испания являются наиболее лояльными к гражданам рф государствами Европы, если оценивать по количеству выданных виз.
Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.
Отмечается, что больше всего запросов от россиян на оформление бизнес-виз — 70% запросов — поступает именно в страны Евросоюза. Но если считать каждую страну отдельно, то безусловным лидером является Китай. Уже потом следуют запросы о получении французской и итальянской виз.
Читайте также
В целом, по данным агентства делового туризма «российский аэроклуб», десятка стран, чьи визы наиболее желанны для россиян, выглядит следующим образом:
  • Китай;
  • Франция;
  • Италия;
  • Индия;
  • Ирландия;
  • Австрия;
  • Швейцария;
  • Гвинея;
  • Испания;
  • Венгрия.
Если считать не визовые запросы, а именно выданные визы, то после Китая здесь лидируют Греция, Венгрия и Испания. И если Греция и Венгрия выдают преимущественно одноразовые визы на весь срок предполагаемой поездки, то Испания обычно выдает российским бизнесменам многократные визы с длительным сроком действия.
Читайте также
Отмечается, что эти три страны очень лояльны в процедурах оформления виз россиянам. Они охотно принимают визовые заявки, срок рассмотрения заявок составляет от 15 до 45 рабочих дней, а стоимость визы — около 100 евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.