Названы страны Европы, которые охотнее всего выдают визы россиянам — Finance.ua

Названы страны Европы, которые охотнее всего выдают визы россиянам Сегодня 23:05 — Мир

Названы страны Европы, которые охотнее всего выдают визы россиянам

Греция, Венгрия и Испания являются наиболее лояльными к гражданам рф государствами Европы, если оценивать по количеству выданных виз.

Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com

Отмечается, что больше всего запросов от россиян на оформление бизнес-виз — 70% запросов — поступает именно в страны Евросоюза. Но если считать каждую страну отдельно, то безусловным лидером является Китай. Уже потом следуют запросы о получении французской и итальянской виз.

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В целом, по данным агентства делового туризма «российский аэроклуб», десятка стран, чьи визы наиболее желанны для россиян, выглядит следующим образом:

Китай;

Франция;

Италия;

Индия;

Ирландия;

Австрия;

Швейцария;

Гвинея;

Испания;

Венгрия.

Если считать не визовые запросы, а именно выданные визы, то после Китая здесь лидируют Греция, Венгрия и Испания. И если Греция и Венгрия выдают преимущественно одноразовые визы на весь срок предполагаемой поездки, то Испания обычно выдает российским бизнесменам многократные визы с длительным сроком действия.

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Отмечается, что эти три страны очень лояльны в процедурах оформления виз россиянам. Они охотно принимают визовые заявки, срок рассмотрения заявок составляет от 15 до 45 рабочих дней, а стоимость визы — около 100 евро.

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УНІАН По материалам:

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