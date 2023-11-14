Совет ЕС одобрил цифровые шенгенские визы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Совет ЕС одобрил цифровые шенгенские визы

75
Совет ЕС одобрил цифровые шенгенские визы
Совет ЕС одобрил цифровые шенгенские визы
Совет Европейского Союза 13 ноября одобрил процедуру, которая позволит путешественникам из-за пределов Шенгенской зоны подаваться на визу онлайн.
Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета ЕС.
Отмечается, что министры внутренних дел стран-членов ЕС одобрили два соответствующих регламента, которые предусматривают создание платформы для подачи визовых заявок онлайн и заменят визовую наклейку штрихкодом с криптографической подписью.
Читайте также
Предполагается, что через платформу заявители смогут предоставить все необходимые данные, включая документы, и оплатить визовый сбор. А посещение консульств потребуется только для тех, кто будет въезжать в Евросоюз впервые.
«Возможность подать заявку на шенгенскую визу онлайн станет большим улучшением для граждан и обработки заявки. Это упростит процесс подачи заявок для путешественников и одновременно облегчит нагрузку на национальные администрации, которые смогут реагировать быстрее и эффективнее», — сказал министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес.
Читайте также
Регламенты вступят в силу после завершения технической работы над платформой для подачи визовых заявок, на что уйдет несколько месяцев, и публикации в Официальном журнале ЕС.
В апреле 2022 года Еврокомиссия подала предложение о цифровизации визовых процедур, а его рассмотрение Советом ЕС длилось с марта этого года.
В июне этого года Совет ЕС и Европарламент согласовали правила цифровизации визовых процедур, включая подачу заявок на визы онлайн и использование цифровых виз вместо паспортных вклеек.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.