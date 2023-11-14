Совет ЕС одобрил цифровые шенгенские визы — Finance.ua

Совет ЕС одобрил цифровые шенгенские визы Сегодня 15:16

Совет ЕС одобрил цифровые шенгенские визы

Совет Европейского Союза 13 ноября одобрил процедуру, которая позволит путешественникам из-за пределов Шенгенской зоны подаваться на визу онлайн.

Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что министры внутренних дел стран-членов ЕС одобрили два соответствующих регламента, которые предусматривают создание платформы для подачи визовых заявок онлайн и заменят визовую наклейку штрихкодом с криптографической подписью.

Предполагается, что через платформу заявители смогут предоставить все необходимые данные, включая документы, и оплатить визовый сбор. А посещение консульств потребуется только для тех, кто будет въезжать в Евросоюз впервые.

«Возможность подать заявку на шенгенскую визу онлайн станет большим улучшением для граждан и обработки заявки. Это упростит процесс подачи заявок для путешественников и одновременно облегчит нагрузку на национальные администрации, которые смогут реагировать быстрее и эффективнее», — сказал министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес.

Регламенты вступят в силу после завершения технической работы над платформой для подачи визовых заявок, на что уйдет несколько месяцев, и публикации в Официальном журнале ЕС.

В апреле 2022 года Еврокомиссия подала предложение о цифровизации визовых процедур, а его рассмотрение Советом ЕС длилось с марта этого года.

В июне этого года Совет ЕС и Европарламент согласовали правила цифровизации визовых процедур, включая подачу заявок на визы онлайн и использование цифровых виз вместо паспортных вклеек.

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