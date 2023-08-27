Названы самые популярные кабриолеты Европы и Украины — Finance.ua

Названы самые популярные кабриолеты Европы и Украины Сегодня 09:37 — Личные финансы

Названы самые популярные кабриолеты Европы и Украины

Самым популярным кабриолетом Европы стал кроссовер Volkswagen. В Украине — BMW 4 серии.

Volkswagen T-Roc — кроссовер со складывающейся крышей, который продается уже четыре года. По объемам реализации внедорожник неожиданно опередил Mazda MX-5 Miata и Alpine A110. Как сообщает Аutoconsulting.com.ua со ссылкой на Automotive News, лидером сегмента кабриолетов на европейском рынке по итогам семи месяцев 2023 года оказался— кроссовер со складывающейся крышей, который продается уже четыре года. По объемам реализации внедорожник неожиданно опередил Mazda MX-5 Miata и Alpine A110.

Открытая версия T-Roс дебютировала в 2019 году как первый кроссовер-кабриолет в компактном классе и единственный кабриолет Volkswagen в актуальной модельной линейке. В ходе превращения из обычного кроссовера в кабриолет T-Roc потерял заднюю дверь и получил тканевую складывающуюся крышу на четырех поперечинах, которую можно опустить и поднять за 30 секунд на скорости до 30 километров в час.

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В 2021-м модель получила рестайлинг, во время которого был пересмотрен дизайн оптики, увеличен размер экрана мультимедийной системы и расширен список опций.

Западные журналисты скептически относились к рыночным перспективам кроссовера с открытым верхом, однако в 2023 году продажи T-Roc Сabrio пошли вверх, и модель возглавила сегмент двудверных кабриолетов, обогнав Mazda MX-5. Так, за семь месяцев 2023 года европейцы купили 8732 экземпляра T-Roc Сabrio, что на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За то же время Mazda MX-5 разошлась в Европе в количестве 4570 штук, продемонстрировав рост продаж на 53,9%. Замыкает тройку лидеров A110 с показателем 2155 реализуемых машин (+16,8%).

Производство VW T-Roc Сabrio отлажено на заводе Volkswagen в Германии, в то время как стандартный T-Roc собирают в Португалии. T-Roc Сabrio — единственный кроссовер с откидной крышей на рынке с того момента, как Land Rover снял с конвейера кабриолет Range Rover Evoque Convertible.

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В Украине VW T-Roc Сabrio не представлен. В сегменте кабриолетов в нашей стране лидирует BMW 4 серии с продажами всего 4 автомобиля с начала года на рынке новых автомобилей. В общем, сегмент кабриолетов в этом году демонстрирует рост на 70% (22 новых автомобиля против 13 за аналогичный период прошлого года).

Телеканал 24 По материалам:

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