Как правильно покупать авто из Америки: полезные советы — Finance.ua

Как правильно покупать авто из Америки: полезные советы Сегодня 16:04 — Технологии&Авто

Как правильно покупать авто из Америки: полезные советы

Специалисты auto.ria рассказали, на что следует обратить внимание потенциальному покупателю, рассматривающему автомобили из США или Канады, которые уже присутствуют в Украине. Будем считать, что нас интересует авто на сегодня, максимум — на завтра, а не через несколько месяцев.

В чем главные отличия «американцев»

Есть три ключевых момента, которые отличают большинство прибывших из-за океана авто от тех, которые были предназначены для европейского рынка.

Первый — более низкая по сравнению с аналогичными по классу и возрасту «европейцами» цена.

Второй — средний возраст в группе «американцев», который существенно меньше, чем у свежепригнанных из ЕС авто (6 лет против 11).

Третий — это «аукционное прошлое», благодаря которому эти машины, собственно, сравнительно более дешевые и «свежие». При этом следует понимать, что на площадку страхового аукциона машины не попадают без причин — чаще всего это ДТП с определенными повреждениями кузова, град, наводнение, а то и пожар или вандализм. То есть в истории большинства авто из стран Америки произошло какое-то подобное событие, после чего машина была отремонтирована и возвращена в эксплуатацию уже в Украине.

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Итак, если вам наличие хотя бы одной царапины на автомобиле недопустимо, даже если она профессионально окрашена, тогда лучше обратите свое внимание на местные европейские авто. Не забывая о том, что и они могли в прошлом быть участниками ДТП или пережить другие проблемы (как «скрутка» пробега) — все следует тщательно проверить, и дальше мы расскажем как именно.

Когда следует отказаться от покупки авто из Америки

Следует воздержаться от покупки вариантов, где сработала хотя бы одна подушка безопасности. Системы Airbag на самом деле не предусматривают никаких реставраций, очистки краш-дата или подобных кустарных решений. Не следует рисковать собственной безопасностью. Также советуем обойти автомобили, которые получили действительно значительные кузовные повреждения, особенно передней части, насыщенной различными важными элементами, или имели другие, назовем их «экзотические» травмы, вроде пожара в салоне или длительного погружения в морскую воду.

Как проверить авто из Америки

Важно понимать, что иногда бывают случаи, когда машина не впервые имела «аксидент», из-за которого попала на площадку страхового аукциона. Бывает, что до «тотального тайтла» машина уже бывала в ДТП в США или (после ремонта) уже и в Украине. Узнать полную историю авто до прибытия в Украину можно с помощью отчетов CARFAX или получить полную информацию, включая историю эксплуатации здесь, воспользовавшись расширенными отчетами VIN+ или VIN MAX.

Адаптация авто из США для Европы: на что обратить внимание

Кроме рыночных отличий, о чем мы говорили в предыдущих разделах, есть еще ряд конструктивных отличий. Лучше выбрать автомобиль, где уже переоборудованы задние фонари сигнала поворота на желтый цвет, водительское зеркало с плоского заменено на сферическое, присутствуют боковые повторители «поворотников» (на корпусах зеркал или передних крыльях), а фары главного света заменены или переоборудованы на соответствующие европейскому стандарту (дают проекцию, где граница со «ступенькой»). Не лишними будут также задняя противотуманная фара и брызговики.

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Кроме этого, удобно, если приборная панель, в частности спидометр, разграфлена не в милях, а в километрах в час, блок управления климатической установкой переведен с градусов Фаренгейта в градусы по Цельсию, радиоприемник «перешит» для работы с европейским FM-диапазоном. Идеально, когда меню бортовых мультимедийных систем еще имеет украинский язык. Когда все эти моменты в автомобиле уже кто-то уладил до вас — вы сэкономите время и средства на адаптацию «американца» для беспроблемной эксплуатации в Европе, особенно когда имеете в планах путешествия за границу.

Коротко о самом главном:

Ознакомились с описанием и фото продающегося авто — обязательно просмотрите его фото с аукциона. Отбросьте варианты, где продавцы не предоставляют VIN-код автомобиля, это свидетельствует об одном — есть что скрывать. Если машина предварительно устраивает, стоит заказать расширенные отчеты (CARFAX, VIN+), чтобы узнать больше, в частности о возможных других ДТП, которые могли быть в истории автомобиля. Поинтересуйтесь, адаптирована ли машина для эксплуатации в Европе. Познакомьтесь с продавцом, осмотрите автомобиль. Осуществите техническую проверку — стоит знать, с чем вам иметь дело: нужны ли какие-то ремонтные работы, нет ли следов рихтовки и покраски на тех элементах, которые не были повреждены на фото с аукциона. Выслушайте резюме автомеханика, проводившего проверку. Учтите все «плюсы» и «минусы» конкретного автомобиля, рассчитайте бюджет на его доведение до исправного состояния (если в этом есть потребность) и соответствия европейским стандартам. Сравните цены на подобные предложения, поторгуйтесь и принимайте взвешенное решение о покупке.

Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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