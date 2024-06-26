Названы самые надежные премиальные автомобили с пробегом — Finance.ua

Названы самые надежные премиальные автомобили с пробегом Сегодня 04:42 — Технологии&Авто

Названы самые надежные премиальные автомобили с пробегом

Lexus IS 2022 года был признан самым надежным премиальным автомобилем с пробегом, согласно экспертам издания HotCars

Этот японский седан отличается не только высокой степенью надежности, но и доступным техническим обслуживанием, что делает его привлекательным выбором для покупателей.

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Модель Lexus IS, которая предлагается с тремя разными силовыми установками на выбор, получила от экспертов 90 баллов из 100 за надежность. При этом средние затраты на техническое обслуживание в течение первых 10 лет эксплуатации составляют всего 5680 долларов, что подчеркивает экономичность этого автомобиля.

На втором месте в рейтинге самых надежных премиальных авто оказался другой представитель марки Lexus — модель ES 2017 с гибридным силовым агрегатом на базе 4-цилиндрового бензинового двигателя. Этот автомобиль получил рейтинг надежности 89 баллов из 100, а затраты на его техническое обслуживание составляют всего 570 долларов в год.

Третье место занял кроссовер Lexus RX 2020 года, получивший 87 баллов из 100 возможных. Владеть этим авто выгодно, поскольку за первые 10 лет затраты на техническое обслуживание не превышают 7398 долларов, что делает его очень привлекательным для владельцев.

Также в список самых надежных премиальных автомобилей с пробегом вошли следующие модели: BMW 4 Series 2018, Genesis G80 2018, Porsche Macan 2021, Audi A3 2018, Cadillac XT5 2022, Mercedes-Benz GLE Class 2018, BMW 3 Se2 и Mercedes-Benz E-Class 2018 года.

MMR По материалам:

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