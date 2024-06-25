Самые популярные автомобили на мировом рынке — Finance.ua

Самые популярные автомобили на мировом рынке Сегодня 20:00 — Технологии&Авто

Самые популярные автомобили на мировом рынке

В мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей в 2024 году (с января по апрель) доминируют автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

Об этом сообщает Укравтопром.

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«Лидерскую позицию вернула себе Toyota Corolla. В то же время спрос на фаворита прошлого года — электромобиль Tesla Model Y упал почти на 30%», — говорится в сообщении.

10 моделей новых легковушек на мировом рынке, по версии focus2move:

1. Toyota Corolla — 367 120 ед. (+11,3%);

2. Toyota RAV4 — 325 704 ед. (+29,4%);

3. Ford F-Series — 259 191 ед. (-7,8%);

4. Chevrolet Silverado — 244 779 ед. (+13,4%);

5. Honda CR-V — 241 384 ед. (+29,0%);

6. Tesla Model Y — 240 874 ед. (-29,6%);

7. Hyundai Tucson — 195 595 ед. (-1,6%);

8. Ram Pick-Up — 191 993 ед. (+12,0%);

9. Toyota Camry — 187 313 ед. (-1,5%);

10. Kia Sportage — 175 769 ед. (+9,6%).

Напомним, аналитики портала auto. ria подвели итоги мая: потеряв за месяц почти 10% спроса (1270 сделок купли-продажи — на 125 меньше, чем в апреле), дизельные авто опасно близко подпустили к своей второй позиции на украинском рынке (первыми остаются новые бензиновые авто) технику, которая в дополнение к ископаемому топливу может подпитываться еще и электроэнергией (1217 бензоэлектрических и дизель-электрических авто в месяц).

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