Самые популярные автомобили на мировом рынке — Finance.ua

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Самые популярные автомобили на мировом рынке

Технологии&Авто
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Самые популярные автомобили на мировом рынке
Самые популярные автомобили на мировом рынке
В мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей в 2024 году (с января по апрель) доминируют автомобили с двигателем внутреннего сгорания.
Об этом сообщает Укравтопром.

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«Лидерскую позицию вернула себе Toyota Corolla. В то же время спрос на фаворита прошлого года — электромобиль Tesla Model Y упал почти на 30%», — говорится в сообщении.

10 моделей новых легковушек на мировом рынке, по версии focus2move:

1. Toyota Corolla — 367 120 ед. (+11,3%);
2. Toyota RAV4 — 325 704 ед. (+29,4%);
3. Ford F-Series — 259 191 ед. (-7,8%);
4. Chevrolet Silverado — 244 779 ед. (+13,4%);
5. Honda CR-V — 241 384 ед. (+29,0%);
6. Tesla Model Y — 240 874 ед. (-29,6%);
7. Hyundai Tucson — 195 595 ед. (-1,6%);
8. Ram Pick-Up — 191 993 ед. (+12,0%);
9. Toyota Camry — 187 313 ед. (-1,5%);
10. Kia Sportage — 175 769 ед. (+9,6%).
Напомним, аналитики портала auto. ria подвели итоги мая: потеряв за месяц почти 10% спроса (1270 сделок купли-продажи — на 125 меньше, чем в апреле), дизельные авто опасно близко подпустили к своей второй позиции на украинском рынке (первыми остаются новые бензиновые авто) технику, которая в дополнение к ископаемому топливу может подпитываться еще и электроэнергией (1217 бензоэлектрических и дизель-электрических авто в месяц).
Неважно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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