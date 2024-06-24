Спрос на новые гибридные авто в Украине вырос: ТОП-15 моделей — Finance.ua

Спрос на новые гибридные авто в Украине вырос: ТОП-15 моделей
Аналитики портала auto. ria подвели итоги мая: потеряв за месяц почти 10% спроса (1270 сделок купли-продажи — на 125 меньше, чем в апреле), дизельные авто опасно близко подпустили к своей второй позиции на украинском рынке (первыми остаются новые бензиновые авто) технику, которая в придачу к ископаемому топливу может подпитываться еще и электроэнергией (1217 бензоэлектрических и дизель-электрических авто в месяц).
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«Впрочем, даже в пределах „гибридного“ сегмента открывать шампанское пришлось немногим: подавляющее большинство „выигрыша“, который по сравнению с апрелем составил для сегмента три дополнительных сотни продаж, получила Toyota, продав 584 новых гибридных авто — на 188 больше, чем в предыдущем месяце», — говорится в обзоры.
В то же время ближайшие преследователи — Mercedes-Benz и Nissan, хоть и вышли в плюс, остановились на отметке в 140 гибридов. А это в 4 раза меньше достижения «Тойоты», — даже если не засчитывать в актив последней еще и 58 гибридных авто марки Lexus.
Самые популярные гибридные модели Украины
по итогам продажи новых авто в мае (против апреля)
- Toyota RAV4: 385 новых авто (+173);
- Nissan X-Trail: 81 новых авто (-2);
- Toyota Yaris Cross: 65 новых авто (+11);
- Mercedes-Benz GLE: 62 новых авто (+5);
- Toyota Camry: 61 новых авто (+28);
- Nissan Qashqai: 59 новых авто (+11);
- Land Rover Range Rover: 42 новых авто (+16);
- Mercedes-Benz GLS: 33 новых авто (+21);
- BMW X5: 30 новых авто (+22);
- Toyota C-HR: 28 новых авто (+5);
- Lexus NX: 22 новых авто (-1);
Volvo XC90: 22 новых авто (-1);
- Lexus RX: 18 новых авто (-5);
Toyota Corolla Cross: 18 новых авто (-3);
- Audi Q8: 17 новых авто (+14);
Mercedes-Benz GLC: 17 новых авто (+4);
- Toyota Highlander: 16 новых авто (-10);
- BMW 5 серии: 15 новых авто (+6).
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