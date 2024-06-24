Спрос на новые гибридные авто в Украине вырос: ТОП-15 моделей — Finance.ua
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Спрос на новые гибридные авто в Украине вырос: ТОП-15 моделей

Технологии&Авто
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Спрос на новые гибридные авто в Украине вырос: ТОП-15 моделей
Спрос на новые гибридные авто в Украине вырос: ТОП-15 моделей
Аналитики портала auto. ria подвели итоги мая: потеряв за месяц почти 10% спроса (1270 сделок купли-продажи — на 125 меньше, чем в апреле), дизельные авто опасно близко подпустили к своей второй позиции на украинском рынке (первыми остаются новые бензиновые авто) технику, которая в придачу к ископаемому топливу может подпитываться еще и электроэнергией (1217 бензоэлектрических и дизель-электрических авто в месяц).

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«Впрочем, даже в пределах „гибридного“ сегмента открывать шампанское пришлось немногим: подавляющее большинство „выигрыша“, который по сравнению с апрелем составил для сегмента три дополнительных сотни продаж, получила Toyota, продав 584 новых гибридных авто — на 188 больше, чем в предыдущем месяце», — говорится в обзоры.
В то же время ближайшие преследователи — Mercedes-Benz и Nissan, хоть и вышли в плюс, остановились на отметке в 140 гибридов. А это в 4 раза меньше достижения «Тойоты», — даже если не засчитывать в актив последней еще и 58 гибридных авто марки Lexus.

Самые популярные гибридные модели Украины

по итогам продажи новых авто в мае (против апреля)
  1. Toyota RAV4: 385 новых авто (+173);
  2. Nissan X-Trail: 81 новых авто (-2);
  3. Toyota Yaris Cross: 65 новых авто (+11);
  4. Mercedes-Benz GLE: 62 новых авто (+5);
  5. Toyota Camry: 61 новых авто (+28);
  6. Nissan Qashqai: 59 новых авто (+11);
  7. Land Rover Range Rover: 42 новых авто (+16);
  8. Mercedes-Benz GLS: 33 новых авто (+21);
  9. BMW X5: 30 новых авто (+22);
  10. Toyota C-HR: 28 новых авто (+5);
  11. Lexus NX: 22 новых авто (-1);
    Volvo XC90: 22 новых авто (-1);
  12. Lexus RX: 18 новых авто (-5);
    Toyota Corolla Cross: 18 новых авто (-3);
  13. Audi Q8: 17 новых авто (+14);
    Mercedes-Benz GLC: 17 новых авто (+4);
  14. Toyota Highlander: 16 новых авто (-10);
  15. BMW 5 серии: 15 новых авто (+6).
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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