Спрос на новые гибридные авто в Украине вырос: ТОП-15 моделей — Finance.ua

Спрос на новые гибридные авто в Украине вырос: ТОП-15 моделей Сегодня 19:03 — Технологии&Авто

Спрос на новые гибридные авто в Украине вырос: ТОП-15 моделей

Аналитики портала auto. ria подвели итоги мая: потеряв за месяц почти 10% спроса (1270 сделок купли-продажи — на 125 меньше, чем в апреле), дизельные авто опасно близко подпустили к своей второй позиции на украинском рынке (первыми остаются новые бензиновые авто) технику, которая в придачу к ископаемому топливу может подпитываться еще и электроэнергией (1217 бензоэлектрических и дизель-электрических авто в месяц).

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«Впрочем, даже в пределах „гибридного“ сегмента открывать шампанское пришлось немногим: подавляющее большинство „выигрыша“, который по сравнению с апрелем составил для сегмента три дополнительных сотни продаж, получила Toyota, продав 584 новых гибридных авто — на 188 больше, чем в предыдущем месяце», — говорится в обзоры.

В то же время ближайшие преследователи — Mercedes-Benz и Nissan, хоть и вышли в плюс, остановились на отметке в 140 гибридов. А это в 4 раза меньше достижения «Тойоты», — даже если не засчитывать в актив последней еще и 58 гибридных авто марки Lexus.

Самые популярные гибридные модели Украины

по итогам продажи новых авто в мае (против апреля)

Toyota RAV4: 385 новых авто (+173); Nissan X-Trail: 81 новых авто (-2); Toyota Yaris Cross: 65 новых авто (+11); Mercedes-Benz GLE: 62 новых авто (+5); Toyota Camry: 61 новых авто (+28); Nissan Qashqai: 59 новых авто (+11); Land Rover Range Rover: 42 новых авто (+16); Mercedes-Benz GLS: 33 новых авто (+21); BMW X5: 30 новых авто (+22); Toyota C-HR: 28 новых авто (+5); Lexus NX: 22 новых авто (-1);

Volvo XC90: 22 новых авто (-1); Lexus RX: 18 новых авто (-5);

Toyota Corolla Cross: 18 новых авто (-3); Audi Q8: 17 новых авто (+14);

Mercedes-Benz GLC: 17 новых авто (+4); Toyota Highlander: 16 новых авто (-10); BMW 5 серии: 15 новых авто (+6).

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