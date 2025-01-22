Названы международные компании, которые более всего пострадают от тарифов Трампа — Finance.ua

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Названы международные компании, которые более всего пострадают от тарифов Трампа

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Названы международные компании, которые более всего пострадают от тарифов Трампа
Названы международные компании, которые более всего пострадают от тарифов Трампа
Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 февраля может ввести 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики, в результате чего акции многих азиатских автопроизводителей и поставщиков аккумуляторов упали во вторник.
Reuters приводит список компаний, которые могут пострадать от пошлин.

📍 Автопроизводители

  • Audi
Завод Audi, принадлежащий Volkswagen, в городе Сан-Хосе-Чьяпа в Мексике, производит модель Q5 и обеспечивает работу более 5 000 человек. По данным веб-сайта компании, в 2023 году завод собрал около 176 000 автомобилей. Мексиканская ассоциация автопроизводителей сообщила, что в первой половине 2024 года около 40 000 машин было экспортировано в США.
  • BMW
На заводе BMW в мексиканском городе Сан-Луис-Потосе производятся модели 3-й серии, купе 2-й серии и M2. По данным автопроизводителя, почти весь объем производимой здесь продукции поставляется в США и другие страны мира. С 2027 года на заводе будет выпускаться полностью электрическая модельная линейка Neue Klasse.
  • BYD
Китайский производитель электромобилей BYD находился в поиске площадки для строительства завода в Мексике, но неоднократно сообщал, что завод будет работать на внутренний китайский рынок, а не производить автомобили для продажи в США.
  • Honda Motor
Honda Motor поставляет 80% производимой в Мексике продукции на рынок США. Операционный директор Синдзи Аояма предупредил в ноябре, что компании придется рассмотреть вопрос о переносе производства в случае введения США пошлин на импорт автомобилей из Мексики.
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  • JAC Motors
Китайская JAC Motors с 2017 года имеет совместное предприятие в Мексике по Giant Motors по сборке автомобилей марки JAC. Компания SAMG, принадлежащая SAIC, в августе объявила о планах строительства завода.
  • KIA Corp
У южнокорейской Kia Corp в Мексике есть завод, производящий автомобили этой марки и небольшое количество внедорожников Tucson для своего партнера Hyundai Motor на экспорт в США.
  • Mazda
Mazda сообщила, что в 2024 году произвела в Мексике около 209 тысяч автомобилей и экспортировала около 60% из них в США.
Глава компании Масахиро Моро сказал в ноябре, что вопрос тарифов — это не та проблема, которую могут решить отдельные компании, и Mazda тщательно изучит детали, прежде чем принять решение об ответных шагах.
  • Nissan Motor
Nissan Motor производит модели Sentra, Versa и Kicks для американского рынка на двух заводах в Мексике. За первые девять месяцев 2024 года компания выпустила в Мексике почти 505 тысяч автомобилей, но не раскрыла, сколько из них было экспортировано на американский рынок.
  • Stellantis
В Stellantis в Мексике находится два сборочных завода: Saltillo, где производятся пикапы и фургоны Ram, и Toluca, где выпускается внедорожник Jeep Compass.
Франко-итальянская группа также владеет двумя сборочными заводами в канадской провинции Онтарио: Windsor, где производятся модели Chrysler, и Brampton, где в настоящее время идет переоборудование и где в 2025 году планируется возобновить производство из новой модели Jeep.
  • Toyota Motor
Toyota Motor собирает пикап Tacoma на двух заводах в Мексике. Компания в 2023 году продала более 230 000 единиц этой модели в США, что составляет около 10% от общего объема ее продаж на этом рынке. Ранее Toyota производила Tacoma в США, но теперь все они поставляются из Мексики.
  • Volkswagen
Завод Volkswagen в Пуэбле — крупнейшее автомобилестроительное предприятие в Мексике и один из крупнейших заводов VV Group, согласно веб-сайту компании. В 2023 году там было произведено около 350 000 автомобилей, включая модели Jetta, Tiguan и Taos для экспорта в США.

📍 Поставщики автозапчастей

  • Autoliv
Шведская компания Autoliv, крупнейший в мире производитель подушек и ремней безопасности, сообщила, что в Мексике на нее работает около 15 000 сотрудников, но отказалась прокомментировать экспорт в США с этой площадки.
  • Michelin
У производителя шин Michelin есть два завода в Мексике — в городах Керетаро и Леон — и три в Канаде (Пикту, Бриджуотер и Уотервилл).
  • Yanfeng
Китайский производитель автомобильных сидений Yanfeng Automotive Interiors уже долгое время производит продукцию в Мексике, поставляя ее таким автопроизводителям, как General Motors и Toyota.
  • Другие
Среди других производителей автокомплектов, у которых есть заводы в Мексике и которые обслуживают производство автомобилей для американского рынка, — итальянский производитель шин Pirelli, производитель тормозов премиум-класса Brembo и компания Eurogroup Laminations.
Eurogroup Laminations, в клиенты которой входит Tesla, специализируется на производстве статоров и роторов — двух ключевых компонентов электродвигателей и генераторов.
Tesla рекомендовала своим китайским поставщикам открыть заводы в Мексике в 2023 году, прежде всего, чтобы поставлять завод компании в Мексике, который там планировалось построить.
Сначала Tesla планировала начать производство в Мексике в начале 2025 года, но затем перешла в план расширения завода в Техасе.

📍 Электроника

  • Foxconn
Крупнейший в мире контрактный производитель электроники, тайваньская компания Foxconn в сотрудничестве с Nvidia, строит в Мексике гигантскую фабрику по производству серверов для технологий искусственного интеллекта. В начале 2025 г. планируется начать производство серверов с жидкостным охлаждением, содержащих новые и мощные микрочипы Nvidia линейки Blackwell.
  • Lenovo
Китайский производитель компьютеров Lenovo выпускает серверы и другие продукты для центров обработки данных на огромной площадке в мексиканском городе Монтеррей, которую компания расширила в 2021 году. Тогда компания сообщила, что все продукты для центров обработки данных для североамериканского рынка производятся в Монтеррее.
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  • LG Electronics
Южнокорейская LG Electronics производит на мексиканских предприятиях телевизоры, бытовую технику и комплектующие для электромобилей. В ноябре компания сообщила, что рассматривает разные варианты, включая изменения в торговой политике.
  • Samsung Electronics
Южнокорейская Samsung Electronics производит телевизоры и бытовую технику в Мексике и экспортирует их в США.

📍 Продукты питания

  • Campari
Итальянская Campari имеет три производственных площадки в Мексике, главная из которых выпускает текилу под брендом Espolon, и одна в Канаде, где выпускается канадский бренд виски Forty Creek, говорится в недавнем отчете компании.
По данным Citi, импорт из Мексики и Канады составляет 27% общего объема продаж Campari в США.

📍 Потребительские товары

  • Procter & Gamble и Unilever
Procter & Gamble и Unilever входят в крупные производители потребительских товаров, которые могут пострадать от пошлин на импорт из Мексики, свидетельствуют данные.
Около 10% поставок P&G за три месяца до конца сентября приходилось на товары из Мексики, согласно данным поставщика данных об импорте ImportYeti. Около 2% морского импорта Unilever в Соединенные Штаты приходится на Мексику, свидетельствуют данные.
Эти две компании и другие крупные представители сектора потребительских товаров, такие как Pepsico и чипсы Lay’s, вложили сотни миллионов долларов в мексиканские цепочки поставок.
По материалам:
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