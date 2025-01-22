Крупный бизнес США с оптимизмом ждет перемен от администрации Трампа — Finance.ua

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Крупный бизнес США с оптимизмом ждет перемен от администрации Трампа

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Крупный бизнес США с оптимизмом ждет перемен от администрации Трампа
Крупный бизнес США с оптимизмом ждет перемен от администрации Трампа
Руководители крупных американских компаний и финансовых учреждений выразили оптимистичные ожидания от экономической повестки дня, озвученной новой командой президента Дональда Трампа.
Об этом шла речь в ходе панельной дискуссии Экономика США-2025 на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, передает собственный корреспондент Укринформа.
«Да, конечно», — ответил глава компании Coca-Cola Джеймс Квинси на вопрос ведущего, насколько оптимистично его видение перспектив в экономике при администрации Трампа.
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«Я надеюсь, что это сработает. Почему я должен этого не хотеть? Есть много действий, вещей, которые будут способствовать росту и сбережению в том, что они хотят предпринять ради эффективности», — продолжил Квинси.
Комментируя спорные предложения Трампа ввести «драконовские» тарифы на импорт, поступающий в США, глава Coca-Cola отметил, что это сейчас гипотетический вопрос, который еще не дошел до практики. Кроме того, по его словам, тарифы — не единственный инструмент, который может быть применен новой администрацией, ведь параллельно еще будут происходить многие другие процессы в экономике.
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Глобальный директор компании Boston Consulting Group Ричард Лессер также прокомментировал вопрос о возможном введении новым правительством США высоких тарифов на импорт. По его словам, нужно смотреть на это комплексно, то есть какими будут конечные результаты переговоров между США и странами-импортерами.
Он отметил, что сейчас сложно спрогнозировать, пойдет ли это на пользу или в убыток и как повлияет на глобальную торговлю. Лессер признал, что тарифы, массовая депортация из США, рост дефицита расходов теоретически могут привести к «тревожному» сценарию. В то же время, он выразил сомнение, что ситуация дойдет до такого.
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«Надежда состоит в том, что в конечном итоге состоится ряд вещей, связанных с рабочей силой, дальнейшим привлечением качественных талантов в этой стране, достижением нужного уровня переговоров по тарифам, правильному прогрессу в дефиците, и в целом это приведет к положительному результату», — отметил Лессер.
Глава одного из крупнейших американских банков, Bank of America, Брайан Мойниган, в свою очередь, подчеркнул, что экономика США сейчас мощная. Он обратил внимание на экономическую стратегию 3−3-3, озвученную кандидатом на должность министра финансов в кабинете Трампа, предусматривающую, в частности, увеличение реального ВВП страны с нынешних 2,7% до 3%. Он отметил, что этот показатель в третьем квартале 2024 года уже достиг 3%, и фактически все, что нужно сделать — сохранить эти темпы.
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По материалам:
Укрінформ
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