Названы лучшие авиакомпании мира в 2023 году — Finance.ua

Названы лучшие авиакомпании мира в 2023 году Сегодня 17:02 — Фондовый рынок

Названы лучшие авиакомпании мира в 2023 году

Британское агентство Skytrax опубликовало ежегодный рейтинг лучших авиакомпаний мира. В 2023 году сменился лидер среди авиаперевозчиков.

Как сообщает Skytrax, результаты были получены с помощью онлайн-опроса клиентов, который длился с сентября 2022 года по май 2023 года. В опросе приняли участие более 100 клиентов из разных стран.

«Singapore Airlines была признана лучшей авиакомпанией мира на церемонии награждения World Airline Awards 2023. Это уже в пятый раз за 23-летнюю историю награждения», — говорится в сообщении.

Второе место заняла Qatar Airways, третье — ANA All Nippon Airways, четвертое — Emirates, пятое — Japan Airlines.

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Кроме того, в Европе доминировала Turkish Airlines, получив четыре награды, включая титул «Лучшая авиакомпания Европы».

Топ-10 лучших авиакомпаний мира:

1. Singapore Airlines (национальная авиакомпания Сингапура);

2. Qatar Airways (национальная авиакомпания Катара);

3. ANA All Nippon Airways (авиакомпания Японии);

4. Emirates (авиакомпания, базирующаяся в Дубае);

5. Japan Airlines (национальная авиакомпания Японии);

6. Turkish Airlines (авиаперевозчик Турции);

7. Air France (французский национальный авиаперевозчик);

8. Cathay Pacific (флагманская авиакомпания Гонконга);

9. EVA Air (тайваньская международная авиакомпания);

10. Korean Air (крупнейшая авиакомпания Южной Кореи).

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Отметим стремительное падение Qantas Airways в рейтинге — крупнейший австралийский перевозчик опустился с 5 места в прошлом году сразу на 12 отметок, заняв в нынешнем рейтинге 17 место.

Во второй десятке оказались авиакомпании:

11. Hainan Airlines (китайская авиакомпания), +3 места в рейтинге по сравнению с 2022 годом;

12. Swiss Int’l Air Lines (авиалинии Швейцарии), -2 ступени;

13. Etihad Airways (национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов), -1 место;

14. Iberia (крупнейший авиаперевозчик Испании), +11 ступеней;

15. Fiji Airways (национальная авиакомпания Фиджи), +21 место;

16. Vistara (индийская авиакомпания), +4 места;

17. Qantas Airways (австралийская национальная авиакомпания), -12 позиций;

18. British Airways (крупнейшая авиакомпания Великобритании), -7 ступеней;

19. Air New Zealand (крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии), +11 мест;

20. Delta Air Lines (авиакомпания Соединенных Штатов Америки), +4 позиции.

Выпали из ТОП-20 лучших такие авиакомпании, как немецкая Lufthansa (в этом году она на 21 месте -6 в рейтинге); британская Virgin Atlantic (22 место, -3 в год); нидерландская KLM Royal Dutch Airlines (25 место, -8 ступенек) и китайская China Southern Airlines (26 позиция, -13 в год).

Украинские авиаперевозчики в рейтинг ТОП-100, к сожалению, не попали.

УНІАН По материалам:

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