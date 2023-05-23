Авиакомпания Ryanair отчиталась о рекордной годовой прибыли — Finance.ua

Авиакомпания Ryanair отчиталась о рекордной годовой прибыли
Ирландская авиакомпания Ryanair отчиталась о почти рекордной прибыли в 1,43 миллиарда евро ($1,57 миллиарда) за финансовый год, сообщив, что с осторожным оптимизмом ожидает умеренного роста прибыли в последующие 12 месяцев за счет увеличения спроса на авиаперевозки летом.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что чистая прибыль Ryanair за завершившийся 31 марта год составила 1,31 млрд евро по сравнению с убытком в размере 240 млн евро годом ранее.
С начала года капитализация Ryanair подскочила на 28% и составила 17,81 млрд евро.
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Кроме того, крупнейшая европейская авиакомпания ожидает роста трафика на 10% в текущем году.
За год, закончившийся 31 марта, Ryanair перевез рекордное количество пассажиров — 168,6 миллиона человек, побив допандемийный рекорд в 149 миллионов. Авиакомпания подтвердила, что надеется увеличить количество пассажиров до 185 миллионов в этом финансовом году.
Коэффициент загрузки самолетов в прошлом фингоду составил 93% против 82% годом ранее.
«Нет сомнений в том, что люди, заключенные в течение двух лет COVID, возвращаются путешествовать. Они воспринимают путешествия не как роскошь, а как необходимую вещь, и семьи возвращаются на пляжи Европы этим летом» — заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири.
Однако он добавил, что большое отставание в поставках самолетов, вероятно, будет сдерживать рост пропускной способности Европы еще по меньшей мере на четыре года и создаст «огромные возможности для роста» Ryanair, поскольку она добавит 110 новых самолетов Boeing в течение следующих трех лет.
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