Дешевые полеты под угрозой: ЕС сделал шаг навстречу повышению цен на авиабилеты — Finance.ua

Дешевые полеты под угрозой: ЕС сделал шаг навстречу повышению цен на авиабилеты Сегодня 16:13 — Мир

Дешевые полеты под угрозой: ЕС сделал шаг навстречу повышению цен на авиабилеты

ЕС согласовал новые правила, требующие от авиакомпаний использовать более экологичные виды топлива и сократить выбросы, что неизбежно повлечет за собой рост цен на авиабилеты.

Как сообщает The Washington Post , Европейская комиссия, являющаяся исполнительным органом блока, заявила, что соглашение, достигнутое государствами-членами и Европейским парламентом, требует, чтобы поставщики смешивали экологическое авиационное топливо с керосином в растущих количествах с 2025 года.

«Ожидается, что этот шаг сократит выбросы углерода самолетами на две трети до 2050 года по сравнению со „сценарием бездействия“ и обеспечит преимущества для климата и качества воздуха за счет сокращения других выбросов, отличающихся от CO2», — говорится в сообщении комиссии.

Комиссия сообщает, что на авиационный сектор приходится 13,9% выбросов от транспорта в ЕС, что делает его вторым по величине источником выбросов парниковых газов в этом секторе после автомобильного транспорта.

Политическое соглашение является частью пакета ЕС Fit for 55, целью которого является сокращение выбросов газов, вызывающих глобальное потепление, не менее чем на 55% до 2030 года.

ЕС также задался целью достичь климатической нейтральности к 2050 году. Для этого нужно сократить выбросы от транспорта на 90% по сравнению с уровнем 1990 года.

«ЕС направляет все сектора на путь к климатической нейтральности, принимая меры, необходимые для достижения наших климатических целей к 2030 и 2050 годам», — сказал Франс Тиммерманс, комиссар ЕС, ответственный за европейское зеленое соглашение.

В соответствии с Соглашением, не менее 2% всего топлива, поставляемого в аэропорты с 2025 года, должно быть экологически безопасным, а к середине столетия эта доля достигнет 70%.

«Новая смесь реактивного топлива ЕС должна также содержать минимальную долю самых современных и экологически чистых синтетических топлив, которая со временем увеличивается», — заявили в Комиссии.

Теперь для того, чтобы соглашение вступило в силу, нужно только официальное одобрение законодателей ЕС и государств-членов.

Как уточняет Tripmydream , билеты на самолеты могут сильно подорожать, поскольку авиаперевозчики должны будут платить за разрешения на выбросы парниковых газов. Сейчас это бесплатная функция.

Закон уже на рассмотрении в Совете Евросоюза. К реализации приступят со следующего года, если одобрят страны-члены ЕС.

Нововведение является одним из проектов плана Евросоюза по сокращению выбросов углекислого газа. Страны Европы хотят снизить количество выбросов в атмосфере на 55% к 2030 году и добиться нулевых загрязнений к 2050 году.

Эксперты заявляют, что авиация потратит на это 820 миллиардов евро. Часть расходов ляжет на плечи пассажиров — перелеты им будут стоить в разы дороже.

УНІАН По материалам:

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