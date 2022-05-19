Названа сумма, которую госбюджет недополучил с введением льготной растаможки автомобилей — Finance.ua

Самым продуктивным днем импорта автомобилей было 10 мая: на территорию Украины ввезли 4817 автомобилей. Больше всего автомобилей растаможено на Волынской, Львовской и Закарпатской таможнях.
Ранее сообщалось, что украинские власти решили ограничить количество пунктов растаможки автомобилей из Европейского Союза для собственных нужд из-за неуместного образования очередей на границе. Нулевая пошлина на растаможку авто для собственных нужд будет работать только на восьми пунктах пропуска.
Справка Finance.ua:
«нулевая растаможка» распространяется на физических лиц, граждан Украины. Также предусмотрено частичное освобождение от налогов на импорт ТС определенных категорий предпринимателей;
порядок оформления авто остается таким же, какой действовал и до принятия упрощений;
в период военного положения мужчины призывного возраста не могут покидать территорию Украины. Они могут выехать за границу для покупки автомобиля на иностранной регистрации в нескольких случаях.
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