Названа сумма, которую госбюджет недополучил с введением льготной растаможки автомобилей — Finance.ua
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Названа сумма, которую госбюджет недополучил с введением льготной растаможки автомобилей

Сегодня 11:27Казна и Политика
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Названа сумма, которую госбюджет недополучил с введением льготной растаможки автомобилейНазвана сумма, которую госбюджет недополучил с введением льготной растаможки автомобилей
Менее чем за полтора месяца действия льготной растаможки автомобилей с 9 апреля по 15 мая в Украину ввезено 76,5 тысячи подержанных транспортных средств.
Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы.
Общая сумма налоговых льгот по таможенным платежам составила 8,5 миллиарда гривен. В среднем на оформление одного ввезенного автомобиля на украинской границе уходит 45 минут.
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Самым продуктивным днем импорта автомобилей было 10 мая: на территорию Украины ввезли 4817 автомобилей. Больше всего автомобилей растаможено на Волынской, Львовской и Закарпатской таможнях.
Ранее сообщалось, что украинские власти решили ограничить количество пунктов растаможки автомобилей из Европейского Союза для собственных нужд из-за неуместного образования очередей на границе. Нулевая пошлина на растаможку авто для собственных нужд будет работать только на восьми пунктах пропуска.

Справка Finance.ua:

  • «нулевая растаможка» распространяется на физических лиц, граждан Украины. Также предусмотрено частичное освобождение от налогов на импорт ТС определенных категорий предпринимателей;
  • порядок оформления авто остается таким же, какой действовал и до принятия упрощений;
  • в период военного положения мужчины призывного возраста не могут покидать территорию Украины. Они могут выехать за границу для покупки автомобиля на иностранной регистрации в нескольких случаях.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно.

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По материалам: РБК-Україна
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