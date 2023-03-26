Назван топ-5 стран, бизнес которых хочет инвестировать в Украину, – данные "инвестнянь" — Finance.ua
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Назван топ-5 стран, бизнес которых хочет инвестировать в Украину, – данные "инвестнянь"

Фондовый рынок
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Назван топ-5 стран, бизнес которых хочет инвестировать в Украину, – данные "инвестнянь"
Назван топ-5 стран, бизнес которых хочет инвестировать в Украину, – данные "инвестнянь"
Правительственное учреждение UkraineInvest (UI), помогающее предпринимателям начать бизнес в Украине, получает сотни запросов на оказание такой поддержки из разных стран мира. Больше всего заявок от желающих инвестировать в Украину приходит из Польши, Ирландии, Франции, Германии и Нидерландов.
Об этом в интервью UBR.ua рассказал директор UI Сергей Цивкач.
Он отметил, что, несмотря на большое количество запросов, сейчас UI сопровождает лишь 16 инвестпроектов (включая украинские), из которых 7 претендуют на получение государственной поддержки в рамках закона о значительных инвестициях (известного как закон «об инвестнянях»).
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«Дело в том, что мы берем в перечень [инвестиционных проектов UI] только те из заявок, которые имеют наибольшую вероятность реализации», — пояснил Цивкач.
Он отдельно указал, что, хотя заявок от бизнеса из США в UI пока не поступало, однако «существует интерес американских партнеров в создании инвестиционных фондов для Украины».
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«Я считаю, что США должны быть стратегическим партнером Украины не только в политическом и военным смысле, но и в производственном», — заключил директор UI.
UkraineInvest была создана в 2016 году правительством и с тех пор консультирует украинских и иностранных предпринимателей по вопросам, связанным с ведением бизнеса в Украине. Учреждение уполномочено сопровождать проекты, претендующие на поддержку в рамках закона о значительных инвестициях (известном как закон «об инвестнянях»).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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