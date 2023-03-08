В Украине изменятся правила налогообложения доходов с инвестиций: что нужно знать — Finance.ua

В Украине изменятся правила налогообложения доходов с инвестиций: что нужно знать Сегодня 21:03 — Личные финансы

В Украине изменятся правила налогообложения доходов с инвестиций: что нужно знать

Евроинтеграция Украины уже оказывает влияние на некоторые сферы жизни украинцев, в частности, это касается налоговой отчетности инвесторов.

О том, что изменилось и как сейчас облагаются доходы с инвестиционной деятельности — рассказала Ольга Хан, основатель Han Consulting и соучредитель агентства OSA.tax, налоговый советник, инвестор, на Female Freedom Forum , состоявшемся в Киеве 4 марта.

С 1 июля 2023 года Украина официально внедряет международный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах — CRS. Цель этого нововведения — выявление незадекларированных доходов и дальнейшее налогообложение.

В систему CRS будут передаваться следующие данные:

номер счета;

имя;

адрес;

ИНН;

налоговая резидентность;

дата рождения;

баланс на счете на конец года;

оборот по счету за год;

торговая прибыль по счету за год;

начисленные дивиденды за год;

прочие доходы за этот период.

Как рассчитывается инвестиционная прибыль:

за каждой компанией в отдельности;

в национальной валюте на дату операций;

дивиденды и купля-продажа считаются раздельно.

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Что делать с убытками

Задекларированные убытки при сделках купли-продажи переносятся на следующий год.

«То есть, если вы в течение года покупали и продавали акции, но у вас были убытки и при этом вы получали дивиденды, то по дивидендам вы обязательно платите налоги, а по убыткам — они переносятся на следующий год. Если в следующем году у вас уже будут доходы, то вы сможете отменить задекларированные убытки от той прибыли, которую вы получили», — рассказала Хан.

Как подать декларацию

Загрузить брокерский отчет.

Перевести все сделки в национальную валюту.

Произвести расчет инвестиционного дохода.

Создать ключ КЭП.

Заполнить декларацию «Об имущественном положении и доходах».

Уплатить налоги по реквизитам.

Проверить зачисление.

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