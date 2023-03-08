В Украине изменятся правила налогообложения доходов с инвестиций: что нужно знать — Finance.ua
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В Украине изменятся правила налогообложения доходов с инвестиций: что нужно знать

Личные финансы
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В Украине изменятся правила налогообложения доходов с инвестиций: что нужно знать
В Украине изменятся правила налогообложения доходов с инвестиций: что нужно знать
Евроинтеграция Украины уже оказывает влияние на некоторые сферы жизни украинцев, в частности, это касается налоговой отчетности инвесторов.
О том, что изменилось и как сейчас облагаются доходы с инвестиционной деятельности — рассказала Ольга Хан, основатель Han Consulting и соучредитель агентства OSA.tax, налоговый советник, инвестор, на Female Freedom Forum, состоявшемся в Киеве 4 марта.
С 1 июля 2023 года Украина официально внедряет международный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах — CRS. Цель этого нововведения — выявление незадекларированных доходов и дальнейшее налогообложение.
В систему CRS будут передаваться следующие данные:
  • номер счета;
  • имя;
  • адрес;
  • ИНН;
  • налоговая резидентность;
  • дата рождения;
  • баланс на счете на конец года;
  • оборот по счету за год;
  • торговая прибыль по счету за год;
  • начисленные дивиденды за год;
  • прочие доходы за этот период.
Как рассчитывается инвестиционная прибыль:
  • за каждой компанией в отдельности;
  • в национальной валюте на дату операций;
  • дивиденды и купля-продажа считаются раздельно.
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Что делать с убытками

Задекларированные убытки при сделках купли-продажи переносятся на следующий год.
«То есть, если вы в течение года покупали и продавали акции, но у вас были убытки и при этом вы получали дивиденды, то по дивидендам вы обязательно платите налоги, а по убыткам — они переносятся на следующий год. Если в следующем году у вас уже будут доходы, то вы сможете отменить задекларированные убытки от той прибыли, которую вы получили», — рассказала Хан.

Как подать декларацию

  • Загрузить брокерский отчет.
  • Перевести все сделки в национальную валюту.
  • Произвести расчет инвестиционного дохода.
  • Создать ключ КЭП.
  • Заполнить декларацию «Об имущественном положении и доходах».
  • Уплатить налоги по реквизитам.
  • Проверить зачисление.
По материалам:
Finance.ua
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