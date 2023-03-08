В Украине изменятся правила налогообложения доходов с инвестиций: что нужно знать — Finance.ua

В Украине изменятся правила налогообложения доходов с инвестиций: что нужно знать
Евроинтеграция Украины уже оказывает влияние на некоторые сферы жизни украинцев, в частности, это касается налоговой отчетности инвесторов.
О том, что изменилось и как сейчас облагаются доходы с инвестиционной деятельности — рассказала Ольга Хан, основатель Han Consulting и соучредитель агентства OSA.tax, налоговый советник, инвестор, на Female Freedom Forum, состоявшемся в Киеве 4 марта.
С 1 июля 2023 года Украина официально внедряет международный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах — CRS. Цель этого нововведения — выявление незадекларированных доходов и дальнейшее налогообложение.
В систему CRS будут передаваться следующие данные:
- номер счета;
- имя;
- адрес;
- ИНН;
- налоговая резидентность;
- дата рождения;
- баланс на счете на конец года;
- оборот по счету за год;
- торговая прибыль по счету за год;
- начисленные дивиденды за год;
- прочие доходы за этот период.
Как рассчитывается инвестиционная прибыль:
- за каждой компанией в отдельности;
- в национальной валюте на дату операций;
- дивиденды и купля-продажа считаются раздельно.
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Что делать с убытками
Задекларированные убытки при сделках купли-продажи переносятся на следующий год.
«То есть, если вы в течение года покупали и продавали акции, но у вас были убытки и при этом вы получали дивиденды, то по дивидендам вы обязательно платите налоги, а по убыткам — они переносятся на следующий год. Если в следующем году у вас уже будут доходы, то вы сможете отменить задекларированные убытки от той прибыли, которую вы получили», — рассказала Хан.
Как подать декларацию
- Загрузить брокерский отчет.
- Перевести все сделки в национальную валюту.
- Произвести расчет инвестиционного дохода.
- Создать ключ КЭП.
- Заполнить декларацию «Об имущественном положении и доходах».
- Уплатить налоги по реквизитам.
- Проверить зачисление.
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