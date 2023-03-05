ТОП-5 ошибок начинающего инвестора — Finance.ua

ТОП-5 ошибок начинающего инвестора Сегодня 11:09 — Личные финансы

ТОП-5 ошибок начинающего инвестора

Новое дело трудно начинать большинству людей, особенно если оно касается денег. И без ошибок тоже не обойтись, ведь опыт следует нарабатывать. Однако иногда их можно избежать.

Об этом рассказала эксперт по личным финансам, преподаватель по инвестициям Иванна Invest.

Повторять точно не нужно

Многие новички ищут советы на разных платформах, сайтах, чтобы узнать о покупках в инвестициях других людей и повторить их.

«Проблема в том, что ты никогда не будешь знать, зачем человек совершил эту покупку, на какой срок и чем она руководствовалась. Можно посмотреть, сделать анализ, но ни в коем случае не повторять! Только самостоятельное формирование портфеля», — утверждает эксперт.

Поймите цель инвестирования

Инвестирование без цели часто приводит к ненужным покупкам. Так же как с продуктами, ведь без нужного списка в супермаркете от голода можно купить много лишнего. Импульсивные покупки бывают и в данной сфере. Безусловно наличие своей стратегии поможет не сбиваться с пути.

Обновляйте информацию

Нельзя так просто купить и забыть. Нужно регулярно читать новости, интересоваться делами компании, конкурентами и вообще всем, что происходит в мире. Очень часто в начале пути люди закрывают на это глаза, хотя это залог успеха в будущем.

Не играйте в игры

Многие пытаются угадать, когда лучше купить, а когда продать. В инвестициях это не играет никакой роли, если мы смотрим на компанию в будущее. Купить вы можете в любой момент, а вот докупать можно на падении и таким образом усредняться.

Просите о помощи

Когда вы пытаетесь самостоятельно со всем разобраться, это приводит не только к ошибкам. У многих потом создается впечатление, что это все сложно, невозможно и нужно много денег. Эффективнее этот нелегкий путь начать с ментора, которому вы будете доверять.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Pro Гроші По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.