НАЗК запускает открытую базу данных иностранных компонентов в оружии рф — Finance.ua

НАЗК запускает открытую базу данных иностранных компонентов в оружии рф Сегодня 10:30 — Казна и Политика

НАЗК запускает открытую базу данных иностранных компонентов в оружии рф, nazk.gov.ua

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) объявило, что запускает открытую базу данных иностранных компонентов в оружии.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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«Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции запускает первую в мире открытую базу данных иностранных компонентов в оружии на портале „ Война и санкции “. Она уже насчитывает более 2000 компонентов, используемых россией и Ираном в разного рода БПЛА, ракетах, системах радиоэлектронной борьбы и многих других видах вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.

В настоящее время база данных содержит информацию об иностранных компонентах, найденных в российском и иранском вооружении, которое используется рф в течение полномасштабного вторжения против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года.

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«Тысячи электронных компонентов, которые должны улучшать жизнь и служить развитию, россия и Иран превращают в оружие для убийств. Раскрытие их пути от производителя до рук убийц — масштабная задача для любого государственного органа. Но это по силам тысячам журналистов, расследователей, таможенников, банкиров, консультантов и многих других, стремящихся к справедливости и миру. Теперь, когда эти данные стали публичными, каждый может внести свой вклад в глобальную мировую безопасность», — заявил глава НАПК Александр Новиков.

Вид вооружения, производитель, технические характеристики — вся эта информация доступна для каждого компонента. Поэтому каждый от журналиста-расследователя до иностранного чиновника сможет собрать достаточную доказательную базу и исследовать цепочки поставок, привлечь соучастников этой войны к ответственности.

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Раздел «Иностранные компоненты оружия» будет обновляться. Так, впоследствии планируется добавить возможность подписки на обновление списка. Каждый раз, когда НАПК будет добавлять новый компонент, все желающие будут получать уведомления об этом.

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