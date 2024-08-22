Население продолжает выбирать валюту: 10:1 не в пользу гривны — экс-глава НБУ — Finance.ua
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Население продолжает выбирать валюту: 10:1 не в пользу гривны — экс-глава НБУ

Валюта
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Население продолжает выбирать валюту: 10:1 не в пользу гривны — экс-глава НБУ
Население продолжает выбирать валюту: 10:1 не в пользу гривны — экс-глава НБУ
Хронический валютный дефицит провоцирует значительный валютный спрос, который стал усиливаться после реализации Нацбанком масштабных мер по либерализации валютного рынка.
Об этом для Mind рассказал экс-глава НБУ Кирилл Шевченко.
«Тот факт, что сейчас валютный спрос не падает даже несмотря на девальвацию гривны (на 12% в годовом измерении), говорит о наличии признаков так называемого кризиса ожиданий, которые сами себя подпитывают», — заявил он.
А также добавил, что участники рынков ожидают девальвацию и получают девальвацию, что утверждает их в желании ускоренно конвертировать наличную гривну в иностранную валюту.
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Шевченко также рассказал, что с каждым годом привлекательность валютных активов для населения растет по сравнению с гривневыми. А в январе-июне текущего года вообще составляла «10:1 не в пользу гривны».
В целом наличная иностранная валюта вне банков выросла за время войны на $30 млрд и по состоянию на середину 2024 года уже достигает $128 млрд, тогда как гривневые срочные депозиты населения, как отмечалось выше, выросли всего на 95 млрд грн.
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По словам экс-главы Нацбака, если бы политика НБУ, направленная на удержание финансовой стабильности благодаря привлекательности гривневых активов, продолжала быть эффективной, то сейчас мы бы не имели свидетельств того, что население «убегает» из гривневых активов в иностранную валюту со скоростью в 12 раз больше, чем в первый год полномасштабного вторжения в рф.
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По материалам:
Mind
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