На валютном рынке есть дефицит: что будет с курсом доллара в течение недели — Finance.ua

На валютном рынке есть дефицит: что будет с курсом доллара в течение недели Сегодня 15:01 — Валюта

На валютном рынке есть дефицит: что будет с курсом доллара в течение недели

В период 21−25 августа курс доллара в Украине будет колебаться, но цена бакса точно не достигнет отметки в 42. Эксперты также ожидают недолгое укрепление гривны.

Как говорит Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 Канал, на валютный рынок подействовала стабильность котировок. В течение этой недели курс наличной американской валюты будет находиться в коридоре 41,2−41,7 гривны.

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По ее словам, на этой неделе продолжится колебание показателей по разным направлениям.

«Вторая декада месяца обычно достаточно комфортна для гривны, постепенно увеличивается объем предложения из-за активизации аграрного экспорта», — объясняет она.

Однако длительного укрепления гривны не прогнозируется, ведь на рынке присутствует дефицит валюты.

Средний курс доллара в украинских банках составляет 41,20 грн (покупка) и 41,65 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,49 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3459 грн.

Справка Finance.ua:

Украинцы чаще всего выбирают американский доллар и евро. Эти валюты считаются одними из самых стабильных в мире. На сегодняшний день внимание рынков приковано к следующим решениям центральных банков в США и Европе. Экономист Олег Гетман рассказал о перспективах гривны до конца года.

Согласно прогнозам экспертов, со второй половины августа постепенно станет заметным «курсовое движение» вверх, хотя это не произойдет внезапно. На рынке сохранятся «умеренные темпы» изменений, при этом как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления курсов валют.

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