На валютном рынке есть дефицит: что будет с курсом доллара в течение недели — Finance.ua
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На валютном рынке есть дефицит: что будет с курсом доллара в течение недели

Валюта
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На валютном рынке есть дефицит: что будет с курсом доллара в течение недели
На валютном рынке есть дефицит: что будет с курсом доллара в течение недели
В период 21−25 августа курс доллара в Украине будет колебаться, но цена бакса точно не достигнет отметки в 42. Эксперты также ожидают недолгое укрепление гривны.
Как говорит Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 Канал, на валютный рынок подействовала стабильность котировок. В течение этой недели курс наличной американской валюты будет находиться в коридоре 41,2−41,7 гривны.
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По ее словам, на этой неделе продолжится колебание показателей по разным направлениям.
«Вторая декада месяца обычно достаточно комфортна для гривны, постепенно увеличивается объем предложения из-за активизации аграрного экспорта», — объясняет она.

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Однако длительного укрепления гривны не прогнозируется, ведь на рынке присутствует дефицит валюты.
Средний курс доллара в украинских банках составляет 41,20 грн (покупка) и 41,65 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,49 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3459 грн.

Справка Finance.ua:

  • Украинцы чаще всего выбирают американский доллар и евро. Эти валюты считаются одними из самых стабильных в мире. На сегодняшний день внимание рынков приковано к следующим решениям центральных банков в США и Европе. Экономист Олег Гетман рассказал о перспективах гривны до конца года.
  • Согласно прогнозам экспертов, со второй половины августа постепенно станет заметным «курсовое движение» вверх, хотя это не произойдет внезапно. На рынке сохранятся «умеренные темпы» изменений, при этом как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления курсов валют.
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