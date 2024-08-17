В НБУ спрогнозировали, чего ждать от курса доллара — Finance.ua

В НБУ спрогнозировали, чего ждать от курса доллара Сегодня 08:06 — Валюта

В НБУ спрогнозировали, чего ждать от курса доллара

Курс доллара по отношению к гривне будет меняться в зависимости от рыночных условий, однако Национальный банк обеспечит стабильность, не допуская резких колебаний.

Об этом шла речь во время встречи правления НБУ с руководителями 30 крупнейших банков в Украине, сообщает пресс-служба НБУ.

«До середины июля курсовая динамика, несмотря на определенное ослабление гривны, не угрожала цели НБУ обеспечить умеренную инфляцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что более быстрая девальвация во второй декаде июля, обусловленная как активными бюджетными расходами и мерами валютной либерализации, так и временным уменьшением предложения валюты со стороны аграриев, могла создать дополнительные риски для устойчивости валютного рынка, а потому и для ценовой стабильности.

Чтобы предотвратить это, НБУ увеличил свое присутствие на валютном рынке. Это позволило унять ситуативный спрос на валюту. Следующим шагом стало сохранение учетной ставки на уровне 13%. В результате ситуация на валютном рынке стабилизировалась, пояснили в НБУ.

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«НБУ и дальше будет предохранять курсовую динамику от резких движений и одновременно будет обеспечивать колебания обменного курса в обе стороны в зависимости от изменения рыночных условий», — заявили в НБУ.

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный отметил , что Национальный банк Украины заинтересован в том, чтобы курс доллара возвращал себе стабилизирующую функцию для экономики. Колебания будут происходить в обе стороны.

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