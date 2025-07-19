Население ЕС достигло исторического максимума — Finance.ua

Население ЕС достигло исторического максимума Сегодня 22:18 — Мир

Население ЕС достигло исторического максимума

Совокупное население ЕС по итогам 2024 года достигло рекордной отметки — 450,4 миллиона человек.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Что повлияло на рост населения

Отмечается, что ключевым фактором этого прироста стала миграция из третьих стран, поскольку естественный прирост в ЕС уже более десяти лет отрицательный.

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С 2012 г. в странах ЕС ежегодно фиксируется превышение количества смертей над рождаемостью.

Так, в 2024 году в странах блока родилось 3,56 миллиона младенцев, в то время как количество умерших достигло 4,82 миллиона. Это привело к естественной утрате населения в 1,3 миллиона человек.

Таким образом, демографическая ситуация в ЕС остается напряженной. Низкая рождаемость и старение населения оказывают дополнительное давление на пенсионную систему и рынок труда.

Однако миграционные потоки частично позволяют компенсировать эти вызовы.

Где количество населения растет, а где сокращается

По данным Евростата, наибольшую долю населения ЕС по-прежнему составляют жители Франции, Германии и Италии — вместе они насчитывают почти половину всего населения блока (47%).

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Наибольший прирост населения зафиксировали на Мальте, где он составил 19 человек на 1000 жителей, далее следуют Ирландия (16,3) и Люксембург (14,7).

В то же время в восьми странах ЕС произошло сокращение численности населения.

Наиболее заметное падение зафиксировано в Латвии — минус 9,9 на тысячу, в Венгрии — минус 4,7, а Польша и Эстония разделили третье место с показателем минус 3,4.

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