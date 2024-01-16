NASA и Lockheed Martin представили бесшумный сверхзвуковой самолет — Finance.ua

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NASA и Lockheed Martin представили бесшумный сверхзвуковой самолет

Технологии&Авто
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NASA и Lockheed Martin представили бесшумный сверхзвуковой самолет
NASA и Lockheed Martin представили бесшумный сверхзвуковой самолет, Фото: www.nasa.gov
Космическое агентство NASA и компания Lockheed Martin представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59.
Об этом сообщили на сайте NASA.
Отмечается, что используя этот единственный в своем роде экспериментальный самолет X-59, NASA стремится сделать более качественными воздушные путешествия для коммерческих самолетов, которые могут летать быстрее скорости звука.
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Ожидается, что X-59 будет лететь со скоростью в 1,4 раза быстрее звука, или 925 миль в час. Его дизайн, форма и технологии позволят летательному аппарату достичь этих скоростей, генерируя при этом более тихие звуковые удары.
Самолет собирается совершить свой первый полет в 2024 году. Команда проведет несколько лётных испытаний на заводе, а затем передаст его в Центр лётных исследований имени Армстронга.
После того как NASA завершит летные испытания, агентство полетит на Х-59 над несколькими избранными городами США, собирая информацию о звуке, генерируемом X-59, и о том, как его воспринимают люди. NASA предоставит эти данные Федеральному управлению гражданской авиации и международным регуляторам.
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X-59 — это уникальный экспериментальный самолет, разработанный компанией Lockheed Martin. Форма самолета и технологические достижения, которые он содержит, сделают возможным тихий сверхзвуковой полет. Тонкая и суженная носовая часть X-59 составляет почти треть его длины и разбивает ударные волны, обычно приводящие к звуковому грохоту сверхзвукового самолета.
Особенностью X-59 является значительно меньшая громкость звукового удара, производимого при преодолении звукового барьера. Остальные самолеты, достигая сверхзвуковой скорости, издают громкий, похожий на взрыв, грохот. Вместо этого X-59 при достижении скорости звука будет издавать только «тихий стук».
Чтобы сделать полет гораздо тише, инженерам пришлось модифицировать конструкцию самолета. Была значительно удлинена носовая часть. У кабины нет переднего лобового стекла, поэтому пилоты X-59 будут использовать технологию eXternal Vision System (XVS) — систему внешнего видения, позволяющую с помощью камеры передавать изображение впереди самолета на экран в кабине.
По материалам:
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