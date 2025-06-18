Новый Audi Q3 официально дебютировал: чем поразил премиальный конкурент Tiguan (фото, видео) — Finance.ua

Новый Audi Q3 официально дебютировал: чем поразил премиальный конкурент Tiguan (фото, видео) 18.06.2025, 01:13 — Технологии&Авто

Новый Audi Q3 официально дебютировал: чем поразил премиальный конкурент Tiguan (фото, видео)

Audi представила Q3 третьего поколения. Новый кроссовер получил современный язык дизайна бренда с цифровой оптикой, адаптивную подвеску с мягкими гибридными и гибридными плагин-версиями. Модель поступит в продажу в октябре этого года по цене от 44 600 евро, что делает ее самым доступным кроссовером бренда.

Как отмечает автопроизводитель, новый Audi Q3 обладает еще более эмоциональным дизайном с зауженными дневными ходовыми огнями и отдельной секцией матричных фар. Задние OLED-фонари имеют разделенный стиль и дополнены сплошной светодиодной световой полосой с подсвеченными кольцами.

Цифровые дневные ходовые огни со светодиодной технологией, состоящие из 23 сегментов с каждой стороны, создают характерные световые сигнатуры, делающие автомобиль легко узнаваемым на дороге. Их можно раздельно настраивать на центральном экране в салоне.

Интерьер новинки отличается новым блоком управления с селектором КПП на рулевой колонке, как у Volkswagen Tiguan. Audi говорит, что такое размещение позволяет освободить место хранения вещей в центральной консоли. Рычаг справа служит переключателем передач, а левый — элементом управления функциями освещения и стеклоочистителей.

Кроме того, клиенты могут дополнительно заказать акустическое остекление передних боковых окон для лучшей шумоизоляции. Объем багажника нового Audi Q3 составляет 488 литров, и его можно увеличить до 1386 литров, сложив спинки сидений. К слову, задний ряд можно регулировать как продольно, так и по углу наклона.

Базовой моделью в семействе Q3 версия с технологией мягкого гибрида, обладающая четырехцилиндровым двигателем мощностью 110 кВт (150 л.с.). Альтернативой дизельный вариант Q3 SUV TDI с такой же мощностью. Флагманским является гибридный плагин Audi Q3 SUV e-hybrid мощностью 200 кВт (272 л.с.).

Батарея емкостью 25,7 кВт-ч может принимать заряд в 50 кВт и обеспечивает запас хода на электротяге до 119 километров по тестовому циклу WLTP. Опционально кроссовер можно оснастить спортивной или адаптивной подвеской с двухклапанной регулировкой амортизаторов в зависимости от собственных предпочтений. Audi Q3 третьего поколения поступит к дилерам в октябре по цене от 44 600 евро в Германии за базовые модели и от 49 300 за плагин-гибридный вариант Q3 SUV e-hybrid.

Телеканал 24 По материалам:

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