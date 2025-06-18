Новый Audi Q3 официально дебютировал: чем поразил премиальный конкурент Tiguan (фото, видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Новый Audi Q3 официально дебютировал: чем поразил премиальный конкурент Tiguan (фото, видео)

Технологии&Авто
25
Новый Audi Q3 официально дебютировал: чем поразил премиальный конкурент Tiguan (фото, видео)
Новый Audi Q3 официально дебютировал: чем поразил премиальный конкурент Tiguan (фото, видео)
Audi представила Q3 третьего поколения. Новый кроссовер получил современный язык дизайна бренда с цифровой оптикой, адаптивную подвеску с мягкими гибридными и гибридными плагин-версиями. Модель поступит в продажу в октябре этого года по цене от 44 600 евро, что делает ее самым доступным кроссовером бренда.
Как отмечает автопроизводитель, новый Audi Q3 обладает еще более эмоциональным дизайном с зауженными дневными ходовыми огнями и отдельной секцией матричных фар. Задние OLED-фонари имеют разделенный стиль и дополнены сплошной светодиодной световой полосой с подсвеченными кольцами.
Новый Audi Q3 официально дебютировал: чем поразил премиальный конкурент Tiguan (фото, видео)
Цифровые дневные ходовые огни со светодиодной технологией, состоящие из 23 сегментов с каждой стороны, создают характерные световые сигнатуры, делающие автомобиль легко узнаваемым на дороге. Их можно раздельно настраивать на центральном экране в салоне.
Новый Audi Q3 официально дебютировал: чем поразил премиальный конкурент Tiguan (фото, видео)
Интерьер новинки отличается новым блоком управления с селектором КПП на рулевой колонке, как у Volkswagen Tiguan. Audi говорит, что такое размещение позволяет освободить место хранения вещей в центральной консоли. Рычаг справа служит переключателем передач, а левый — элементом управления функциями освещения и стеклоочистителей.
Читайте также
Кроме того, клиенты могут дополнительно заказать акустическое остекление передних боковых окон для лучшей шумоизоляции. Объем багажника нового Audi Q3 составляет 488 литров, и его можно увеличить до 1386 литров, сложив спинки сидений. К слову, задний ряд можно регулировать как продольно, так и по углу наклона.
Новый Audi Q3 официально дебютировал: чем поразил премиальный конкурент Tiguan (фото, видео)
Базовой моделью в семействе Q3 версия с технологией мягкого гибрида, обладающая четырехцилиндровым двигателем мощностью 110 кВт (150 л.с.). Альтернативой дизельный вариант Q3 SUV TDI с такой же мощностью. Флагманским является гибридный плагин Audi Q3 SUV e-hybrid мощностью 200 кВт (272 л.с.).
Батарея емкостью 25,7 кВт-ч может принимать заряд в 50 кВт и обеспечивает запас хода на электротяге до 119 километров по тестовому циклу WLTP. Опционально кроссовер можно оснастить спортивной или адаптивной подвеской с двухклапанной регулировкой амортизаторов в зависимости от собственных предпочтений. Audi Q3 третьего поколения поступит к дилерам в октябре по цене от 44 600 евро в Германии за базовые модели и от 49 300 за плагин-гибридный вариант Q3 SUV e-hybrid.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems