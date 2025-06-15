Линейка Audi Q5 пополнилась плагин-гибридными версиями (фото) — Finance.ua

Линейка Audi Q5 пополнилась плагин-гибридными версиями (фото) Сегодня 22:19 — Технологии&Авто

Линейка Audi Q5 пополнилась плагин-гибридными версиями (фото)

Audi расширила семейство Q5: теперь, кроме моделей с двигателями внутреннего сгорания и технологией мягкого гибрида MHEV Plus, Q5 и Q5 Sportback также будут доступны как гибридные модели с подзарядкой от сети (PHEV).

Немецкий автопроизводитель говорит, что Q5 e-hybrid quattro и Q5 Sportback e-hybrid quattro будут доступны к заказу в двух вариантах мощности: 220 или 270 кВт, что эквивалентно 300 или 367 лошадиным силам.

Емкость батареи составляет 25,9 кВт-ч. Его максимальная мощность зарядки переменным током составляет 11 кВт.

Плагин-гибридная силовая установка также включает в себя бензиновый двигатель 2.0 TFSI мощностью 180 кВт (245 л.с.).

В базовом исполнении на 200 кВт Audi Q5 e-hybrid quattro достигает первой сотни за 6,2 секунды, а у версии на 270 кВт — за 5,1 секунды. Максимальная скорость ограничивается на отметке 250 км/ч.

Водителям доступны два режима работы: «EV» и «Hybrid». При движении в гибридном режиме система управления гибридом поддерживает определенный уровень заряда при необходимости, чтобы сэкономить достаточно электроэнергии для дальнейшего использования.

Кроме автоматического гибридного режима, желаемый уровень заряда можно выбрать индивидуально с помощью цифрового ползунка.

Кроме того, владельцы смогут выбирать один из трех режимов работы рекуперации. Стандартное оснащение моделей улучшилось дополнительными опциями.

Базовый вариант получил спортивную подвеску S и трехзонный автоматический климат-контроль. Версия с большей мощностью также имеет светодиодные фары plus и задние светодиодные фонари pro в стандартной комплектации.

Кроме этого, список оснащения также включает в себя пакет интерьера S line со спортивными сиденьями, 19-дюймовые легкосплавные аэродинамические диски и красные тормозные суппорты.

Стоимость Audi Q5 e-hybrid quattro с мощностью в 220 кВт будет начинаться от 63 400 евро, в то время как модель мощностью 270 кВт будет стоить от 71 800 евро. В то же время цены на Audi Q5 Sportback e-hybrid quattro составят от 65 900 и 74 300 евро соответственно.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.