Компания H2FLY испытала первый самолет, работающий на жидком водороде (видео) — Finance.ua

Компания H2FLY испытала первый самолет, работающий на жидком водороде (видео) Сегодня 04:16 — Технологии&Авто

Компания H2FLY испытала первый самолет, работающий на жидком водороде (видео)

Немецкая компания H2FLY испытала в Словении свой электроводородный самолет HY4. Это уже не первый полет HY4, но впервые вместо газообразного водорода он работает на жидком водороде.

Испытания показали потенциальное увеличение дальности полета на жидком водороде до 1500 км, почти в 2 раза по сравнению с использованием газообразного водорода.

В одном из испытательных полетов HY4 находился в воздухе более 3 часов. За это время конвертор в 120 кВт, конвертирующий энергию водородного топливного элемента в электроэнергию, потребил 10 литров жидкого водорода. Если бы самолет использовал «полный бак», то есть 24 литра водорода, он продержался бы в воздухе 8 часов.

Жидкий водород, конечно, гораздо выгоднее в плане энергетической емкости, чем газообразный, с другой стороны, его температура составляет -253°C, что приводит к сложностям при транспортировке и заправке самолетов.

HY4 только тестовый самолет, в серию он не уйдет. Следующий шаг H2FLY — конвертация в партнерстве с Deutsche Aircraft, обычного 30-местного Dornier 328 в самолет на топливных элементах. Этот демонстратор технологий должен подняться на воздух в 2025 г.

А 40-местный самолет собственной конструкции с дальностью до 2 000 км H2FLY надеется увидеть на взлетно-посадочной полосе поближе к 2030 г.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.