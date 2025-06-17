Amazon отложила второй запуск интернет-спутников Kuiper из-за проблемы с ракетой — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Amazon отложила второй запуск интернет-спутников Kuiper из-за проблемы с ракетой

Технологии&Авто
25
Amazon отложила второй запуск интернет-спутников Kuiper из-за проблемы с ракетой
Amazon отложила второй запуск интернет-спутников Kuiper из-за проблемы с ракетой
Компания United Launch Alliance (ULA) отложила второй запуск спутников интернет-проекта Kuiper от Amazon из-за технической неисправности в ракете Atlas V.
Об этом пишет CNBC.
За полчаса до старта ULA сообщила об отмене запуска из-за слишком высокой температуры продувания в двигателе первой ступени.
Как пояснил генеральный директор компании Тони Бруно, проблема связана с азотным каналом очистки, который невозможно было починить в рамках обратного отсчета. Новую дату запуска объявят позже.
Читайте также
Старт с мыса Канаверал должен был состояться еще 13 июня, но его перенесли на 16 июня из-за плохой погоды.
Кстати, Amazon уже запустила первые 27 спутников Kuiper в апреле. Следующий запуск должен был добавить еще 27 устройств, доведя количество аппаратов на орбите до 54.
Проект Kuiper — ответ Amazon на Starlink от SpaceX. Цель проекта — обеспечить планету высокоскоростным интернетом с орбиты.
Amazon планирует создать сеть из более чем 3000 спутников. Согласно требованиям американского регулятора FCC, компания должна вывести на орбиту минимум половину (1618 спутников) до июля 2026 года.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems