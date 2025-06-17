Amazon отложила второй запуск интернет-спутников Kuiper из-за проблемы с ракетой — Finance.ua

Amazon отложила второй запуск интернет-спутников Kuiper из-за проблемы с ракетой Сегодня 23:36 — Технологии&Авто

Amazon отложила второй запуск интернет-спутников Kuiper из-за проблемы с ракетой

Компания United Launch Alliance (ULA) отложила второй запуск спутников интернет-проекта Kuiper от Amazon из-за технической неисправности в ракете Atlas V.

Об этом пишет CNBC.

За полчаса до старта ULA сообщила об отмене запуска из-за слишком высокой температуры продувания в двигателе первой ступени.

Как пояснил генеральный директор компании Тони Бруно, проблема связана с азотным каналом очистки, который невозможно было починить в рамках обратного отсчета. Новую дату запуска объявят позже.

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Старт с мыса Канаверал должен был состояться еще 13 июня, но его перенесли на 16 июня из-за плохой погоды.

Кстати, Amazon уже запустила первые 27 спутников Kuiper в апреле. Следующий запуск должен был добавить еще 27 устройств, доведя количество аппаратов на орбите до 54.

Проект Kuiper — ответ Amazon на Starlink от SpaceX. Цель проекта — обеспечить планету высокоскоростным интернетом с орбиты.

Amazon планирует создать сеть из более чем 3000 спутников. Согласно требованиям американского регулятора FCC, компания должна вывести на орбиту минимум половину (1618 спутников) до июля 2026 года.

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