Amazon отложила второй запуск интернет-спутников Kuiper из-за проблемы с ракетой — Finance.ua

Amazon отложила второй запуск интернет-спутников Kuiper из-за проблемы с ракетой
Компания United Launch Alliance (ULA) отложила второй запуск спутников интернет-проекта Kuiper от Amazon из-за технической неисправности в ракете Atlas V.
Об этом пишет CNBC.
За полчаса до старта ULA сообщила об отмене запуска из-за слишком высокой температуры продувания в двигателе первой ступени.
Как пояснил генеральный директор компании Тони Бруно, проблема связана с азотным каналом очистки, который невозможно было починить в рамках обратного отсчета. Новую дату запуска объявят позже.
Старт с мыса Канаверал должен был состояться еще 13 июня, но его перенесли на 16 июня из-за плохой погоды.
Кстати, Amazon уже запустила первые 27 спутников Kuiper в апреле. Следующий запуск должен был добавить еще 27 устройств, доведя количество аппаратов на орбите до 54.
Проект Kuiper — ответ Amazon на Starlink от SpaceX. Цель проекта — обеспечить планету высокоскоростным интернетом с орбиты.
Amazon планирует создать сеть из более чем 3000 спутников. Согласно требованиям американского регулятора FCC, компания должна вывести на орбиту минимум половину (1618 спутников) до июля 2026 года.
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