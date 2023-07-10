В США показали тихий сверхзвуковой самолет, у которого не будет «хлопка» при переходе на сверхзвук — Finance.ua

В США показали тихий сверхзвуковой самолет, у которого не будет «хлопка» при переходе на сверхзвук
NASA и Lockheed Martin показали тихий сверхзвуковой самолет X-59 в стадии подготовки к первому полету.
Об этом сообщает ua.new.
На новых фотографиях X-59 можно увидеть припаркованным на линии полета — в пространстве между ангаром и взлетно-посадочной полосой — на заводе Lockheed Martin Skunk Works в Палмдейле, Калифорния. Согласно заявлению NASA, самолет был перемещен со строительной площадки на линию полета 19 июня.
Этот шаг означает начало серии наземных испытаний для того чтобы убедиться, что X-59 безопасен и готов к полету в рамках миссии NASA Quesst. Она должна продемонстрировать, что самолет может преодолеть скорость звука (или 1 Мах) без грохота, которые обычно создают сверхзвуковые самолеты.
«Потом X-59 пролетит над несколькими общинами, чтобы собрать данные о реакции человека на звук, создаваемый во время сверхзвукового полета, — говорится в заявлении представителей космического агентства. — NASA передаст этот набор данных американским и международным регуляторам, чтобы подготовиться к коммерческому сверхзвуковому полету».
Ожидается, что сверхзвуковой реактивный самолет X-59 при преодолении звукового барьера будет выдавать лишь легкий удар громкостью как хлопанье дверей автомобиля. Если все пойдет по плану, X-59 будет летать над избранными городами США с 2024 года.
Жители смогут поделиться своими отзывами о звуке, создаваемом самолетом X-59. Затем данные, собранные во время полетов, будут переданы американским и международным регуляторам в 2027 году, когда миссия Quesst завершится. Ранее сообщалось, что сверхзвуковой самолет NASA получил мощный двигатель, чтобы избавиться от грохота при переходе на сверхзвуковую скорость.
Поделиться новостью