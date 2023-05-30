Нардепы определились с размером доплат военным — Finance.ua

Нардепы определились с размером доплат военным Сегодня 11:01 — Казна и Политика

Нардепы определились с размером доплат военным

Рабочая группа парламента подала законопроект № 9342 по доплатам военным, который заменит поправки «о возвращении 30 тысяч» в законопроект № 8312.

Об этом написал народный депутат Ярослав Железняк на своей странице в Telegram.

Законопроект предусматривает выплату военнослужащим во время действия военного положения дополнительного вознаграждения в размере 30−100 тысяч гривен ежемесячно пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач в порядке, размерах и условиях, установленных Кабинетом Министров.

Также внесли норму по выплате срочникам в размере 6 тысяч гривен в месяц пропорционально времени прохождения военной службы.

Доплаты 6 тысяч грн в месяц предусмотрены и для военнослужащих, получивших травму (ранение, контузию, увечье) во время ведения боевых действий и зачисленных в распоряжение соответствующего командира во время временной непригодности к военной службе.

«Здесь важно помнить, что во время лечения и 2 месяца после лечения раненый получает з.п. и то вознаграждение, которое он получал до этого (30−100 тыс грн)», — отметил нардеп.

Для курсантов выплачивается дополнительное вознаграждение в 2,35 тыс. грн в месяц.

Для инструкторов размер дополнительного вознаграждения в зависимости от уровня, интенсивности и направлений подготовки будет составлять 10−30 тыс. грн и будет определяться руководителями сектора безопасности и обороны Украины.

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«Ориентировочно это потянет расходы до 10 млрд грн из бюджета. В этом году это 1,9 млрд грн до конца года, но это без учета доплаты инструкторам», — написал Железняк.

В законопроекте есть нормы, не связанные с финансированием. В частности, предлагается не допускать к участию в ведении боевых действий военнослужащих из числа призванных на военную службу по призыву во время мобилизации, не прошедших курс базовой военной подготовки.

Срок прохождения базовой военной подготовки не может быть менее одного месяца для мобилизованных граждан, ранее не проходивших военную службу.

Во время военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска продолжительностью 30 календарных дней, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия продолжительностью до 10 календарных дней.

Справка Finance.ua:

после начала полномасштабного вторжения россии украинское правительство утвердило дополнительные вознаграждения для военных, участвующих в боевых действиях, в размере 100 тысяч гривен в месяц, а также установили дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен в месяц для служащих других военных и силовых подразделений;

позже правительство решило, что с 1 февраля доплаты будут иметь только те, кто выполняет боевые задания;

10 апреля Верховная Рада проголосовала за то, чтобы вернуть военным доплаты в размере 30 тысяч гривен, приняв законопроект № 8312. Но он был заблокирован постановлением, которое не разрешает его подписать главой ВР и передать на подпись президенту;

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что для возвращения доплаты украинским военным в размере 30 тысяч гривен нужно повышение налогов, потому что других средств на это нет.

Економічна Правда По материалам:

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