Приведут к стандартам НАТО: в Украине изменят правила прохождения военной службы — Finance.ua

Приведут к стандартам НАТО: в Украине изменят правила прохождения военной службы Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Приведут к стандартам НАТО: в Украине изменят правила прохождения военной службы

В Министерстве обороны Украины начали разрабатывать изменения в Положение о прохождении военной службы в ВСУ в мирное время и в особый период. Они будут четко разграничены и регулированы в соответствии со стандартами НАТО.

В ведомстве сообщили , что военнослужащие будут назначаться на должности, соответствующие их фактическим воинским званиям.

Для военных будут установлены минимальные и максимальные сроки выслуги и пребывания в воинском звании, а назначаться на более высокие должности они будут по рейтингу.

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Кроме этого, Минобороны введет ротации военных на определенных должностях, чтобы они приобретали новый опыт.

В сообщении отмечается, что те военнослужащие, кандидатуры которых дважды отклонялись от повышения по службе, могут быть уволены.

В Минобороны подчеркнули, что после разработки, согласования и рассмотрения КМУ проекта изменений в «Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ», он будет подан на подпись президенту.

До конца года Украина способна имплементировать около 30−35% стандартов НАТО. В настоящее время уже почти 18% стандартов НАТО внедрены, еще столько Украины имплементирует до конца года.

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Несмотря на это, Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что вступление Украины в НАТО во время войны даже не стоит в повестке дня. Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока идет война.

Діло По материалам:

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