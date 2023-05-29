Приведут к стандартам НАТО: в Украине изменят правила прохождения военной службы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Приведут к стандартам НАТО: в Украине изменят правила прохождения военной службы

Казна и Политика
27
Приведут к стандартам НАТО: в Украине изменят правила прохождения военной службы
Приведут к стандартам НАТО: в Украине изменят правила прохождения военной службы
В Министерстве обороны Украины начали разрабатывать изменения в Положение о прохождении военной службы в ВСУ в мирное время и в особый период. Они будут четко разграничены и регулированы в соответствии со стандартами НАТО.
В ведомстве сообщили, что военнослужащие будут назначаться на должности, соответствующие их фактическим воинским званиям.
Для военных будут установлены минимальные и максимальные сроки выслуги и пребывания в воинском звании, а назначаться на более высокие должности они будут по рейтингу.
Читайте также
Кроме этого, Минобороны введет ротации военных на определенных должностях, чтобы они приобретали новый опыт.
В сообщении отмечается, что те военнослужащие, кандидатуры которых дважды отклонялись от повышения по службе, могут быть уволены.
Место для вашей рекламы
В Минобороны подчеркнули, что после разработки, согласования и рассмотрения КМУ проекта изменений в «Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ», он будет подан на подпись президенту.
До конца года Украина способна имплементировать около 30−35% стандартов НАТО. В настоящее время уже почти 18% стандартов НАТО внедрены, еще столько Украины имплементирует до конца года.
Читайте также
Несмотря на это, Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что вступление Украины в НАТО во время войны даже не стоит в повестке дня. Украина не сможет присоединиться к НАТО, пока идет война.

Куда инвестировать военнослужащим 🧐

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.