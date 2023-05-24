НАПК выявило нарушения в финансировании "Слуги народа"
Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки уголовного правонарушения в финансировании партии «Слуга народа» и направило соответствующую информацию в Нацполицию.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
Три физических лица внесли денежные взносы на счет политической партии «Слуга народа» в суммах 1 млн 700 тыс. грн, 900 тыс. грн и 296 тыс. грн (в общей сложности 2 млн 896 тыс. грн).
Но НАПК установило, что эти граждане за период с 2017 по 2020 год не имели соответствующих доходов для финансирования партии в таком размере.
Это может свидетельствовать о том, что лица, внесшие взносы, на самом деле только распоряжались средствами третьих лиц, намеревавшихся сохранить анонимность финансирования политической партии.
Признаки совершения уголовного проступка заключаются в преднамеренном осуществлении вклада в поддержку политической партии лицами, не имеющими на это права. Ведь, согласно законодательству, не допускается осуществление взносов в поддержку политических партий анонимными лицами или лицами под псевдонимом.
НАПК направило обоснованное заключение о совершении уголовного правонарушения в Национальную полицию Украины для внесения сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований относительно уголовного проступка и проведения досудебного расследования.
За такое нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.
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