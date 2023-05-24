БЭБ подозревает работников «Укроборонпрома» в растрате 5,4 млн грн бюджетных средств — Finance.ua
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БЭБ подозревает работников «Укроборонпрома» в растрате 5,4 млн грн бюджетных средств

Криминал
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БЭБ подозревает работников «Укроборонпрома» в растрате 5,4 млн грн бюджетных средств
БЭБ подозревает работников «Укроборонпрома» в растрате 5,4 млн грн бюджетных средств
Бюро экономической безопасности Украины направило в суд обвинительный акт в отношении 8 человек, двух предпринимателей и шести работников одного из заводов Государственного концерна «Укроборонпром», которые уже во время полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации растратили более 5,4 млн грн бюджетных средств.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Для обеспечения возмещения причиненного ущерба арестовано имущество фигурантов производства стоимостью около 40 млн грн.
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В марте 2022 года должностные лица государственного предприятия, привлекая физических лиц — предпринимателей, закупили комплектующие к военной технике, которые не соответствовали условиям договора.
Детали были переданы одной из воинских частей Вооруженных сил Украины для выполнения боевых задач. Но оказалось, что использовать их невозможно — продукция была не той категории и качества.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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