ГБР заблокировало многомиллионную схему хищения средств в газовой отрасли — Finance.ua

ГБР заблокировало многомиллионную схему хищения средств в газовой отрасли
Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении главному геологу газопромышленного управления «Полтавагаздобыча», входящего в АО «Укргаздобыча».
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Как отмечается, он вместе с сообщниками украл 4,6 млн грн предприятия и «отмыл» их через конвертационный центр.
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Чиновники газопромышленного управления вместе с сообщниками искусственно завышали ожидаемую стоимость газогидродинамических исследований. Они организовывали проведение тендеров неконкурентным способом и фальсифицировали победу в торгах специально определенных субъектов хозяйствования.
Фактическое выполнение этих исследований обеспечивалось силами госпредприятия по цене, которая была в разы меньше определенной по результатам тендера.
В настоящее время проводятся 14 обысков в Полтавской области по месту работы и проживания лиц, вероятно причастных к хищению средств газопромышленного управления «Полтавагаздобыча», выделенных на проведение исследований.
Устанавливаются все участники этих преступлений и документируются другие эпизоды преступной деятельности.
Чиновник подозревается в завладении имуществом и служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).
Предусмотренное статьей наказания — лишение свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности.
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